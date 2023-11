Solberg til kontrollkomiteen: – Jeg var inhabil i en rekke saker da jeg var statsminister

Seks politikere skal grilles. Tidligere statsminister Erna Solberg (H) er først ut til å forklare seg.

– Takk for anledningen til å innlede om habilitetsbrudd. Som komiteen er vel kjent med, var jeg inhabil i en rekke saker da jeg var statsminister, startet Solberg sitt innlegg med.

I løpet av de åtte årene hun var statsminister, kjøpte og solgte ektemannen Sindre Finnes aksjer og verdipapirer rundt 3600 ganger for cirka 125 millioner kroner. Finnes har nektet for å ha handlet aksjene basert på informasjon fra kona.

– Jeg burde ha spurt og gravd mer om dette, sier Solberg til komiteen.

Hun sier at hun ikke hadde noen grunn til å mistro opplysningene Finnes ga henne, men at hun har et ansvar for å avklare egen habilitet.

– Det inkluderer å ha kjennskap til forhold hos min ektemann som kan ha betydning for min habilitet, fortsatte hun.

Tre avgåtte statsråder, én sittende, samt sjefen deres – statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) – må stille til maratonhøringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag.

I tillegg skal Solberg møte to ganger når komiteen holder åpen høring om habilitetssakene som har rystet det politiske systemet i år.