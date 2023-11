Både Ola Borten Moe, Anniken Huitfeldt og Anette Trettebergstuen erkjente feil som bidro til at de måtte forlate statsrådsjobber i Støre-regjeringen.

Men alle tre tok på eget vis tydelige oppgjør med regelverk i maratonhøringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om aksjesaker og inhabilitet. Huitfeldt serverte besk kritikk.

Felles anklage: Uklar forståelse av regler rundt det de har stått i – ikke minst før stormen braket løs.

– Jeg må ta kritikk for at jeg ikke har satt meg inn regelverk – og forstått godt nok. Men mener opplæringen må bli bedre, sa Ola Borten Moe i høringen.

– Jeg kjenner igjen det han sier her, lød det fra en svært kritisk Huitfeldt som senere sparket ifra.

Øverste ansvarlig for tilliten og regelverk rundt er Statsministerens kontor – og statsminister Jonas Gahr Støre. Han møter selv i Kontrollkomiteen senere mandagskvelden.

«De burde fortalt at dette er et minefelt»

Både Trettebergstuen og Borten Moe måtte forlate statsrådsposter i det som ble en skandale-sommer for Støre-regjeringen. At Huitfeldt selv hadde en sak om inhabilitet rundt ektemannens aksjekjøp til langvarig kontrollbehandling, var ifølge Støre en av årsakene til at hun måtte forlate regjeringen.

Overfor komiteen gjentok hun at ektemannens aksjekjøp i tiden som utenriksminister kan ha gjort henne inhabil. Men Huitfeldt gikk kraftig ut mot formen på den opplæringen statsråder må igjennom før de inntar posten.

– De burde fortalt at dette er et minefelt. Handel med aksjer har ikke vært godt nok håndtert i hele vårt politiske system, sa Huitfeldt.

BENKET SEG: Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt ved åpning avhøringen om regjeringens håndtering av habilitetsregelverket. Bisittere er utenriksråd Torgeir Larsen og avdelingsdirektør Martin Sørby. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Pendlerleiligheter, gaver, journaler – annet enn aksjer

Huitfeldt bekreftet opplysninger i Dagens Næringsliv nylig om at hun ikke hadde vært til såkalt vetting-samtale – der alle kort legges på bordet – før hun ble utnevnt som statsråd.

Videre beskrev hun et system med dårlige rutiner i regjering og på embetsnivå. Hun plasserte et ansvar hos Statsministerens kontor – SMK.

– Jeg ville tenkt at konstitusjonell avdeling – den samme under Støre og Solberg – kanskje gått inn dette med stor grad av ydmykhet, sa hun.

Den tidligere utenriksministeren mener forhold rundt aksjer ikke er blitt løftet frem tilstrekkelig nok når statsråder er forberedt i møte med gjerningene i offentligheten. I stedet har pendlerleiligheter, metooo, gaver og journalføring dominert.

– Det er ikke spurt om aksjer, sa hun.

---

Langvarig behandling

Høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er det egentlige avsparket for behandlingen av aksje- og habilitetsskandalene.

Frem til nyåret komiteen belyse «regjeringens håndtering av habilitetsregelverket».

Tidlig vinter kommer altså en innstilling fra komiteen og en påfølgende stortingsdebatt.

---

Skrape til andre politikere – og presse

Og når skandaler bruser og mediene følger på, svekkes tilliten til det politiske systemet. Også pressen og andre partier fikk en skrape fra Huitfeldt

– Når det blir en stor mediestorm er det vanskelig å bli sittende. Vi kan vise til Eva Kristin Hansen. Hun hadde riksrevisjonen etter seg, skatteetaten – og politi. Men hun ble frikjent på alle punkt. Mediestormen avsatte henne. Det må vi tenke igjennom.

Hun mener også at selve grunnboken for statsråders oppførsel – Politisk håndbok – fortsatt ikke duger helt om aksjer, selv etter Støres nylige oppdatering.

REAGERER: Jeg må ta kritikk, men opplæringen må bli bedre, var meldingen fra tidligere forsknings- og utdanningsminister Ola Borten Moe. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Borten Moe ut mot mangel på klare aksje-grenser

Eks-kollega Borten Moe gikk også ut mot den vekten egne aksjer har hatt når statsrådene rustes til tjeneste. Særlig da regjeringsmedlemmer fikk sin første opplæring på Statsministerens kontor:

– Jeg opplevde at det var mer enn gjennomgang av hvordan man kunne håndtere verdipapir, mer enn at man ikke burde gjøre dette, sa Sp-profilen.

En rapporteringsplikt til SMK kunne vurderes, påpekte han. Han mener også det ville være bedre om det ble satt en grense for hvor store aksjeverdier man kan ha som statsråd.

– Jeg er helt trygg på at jeg ikke har gjort noe galt, sa han i høringen.

[ Ernas tøying av habilitets-instituttet ]

Borten Moe er fortsatt under etterforskning hos Økokrim for vurdering av mulig innsidehandel.

– I etterpåklokskapens lys er det uhyre vanskelig å sitte med enkeltaksjer, fordi universet for berøring er så stort, sa han.

GA MELDING: Også tidligere tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen opplevde uklarheter om hva som var greit ved utnevnelser. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Trettebergstuen serverte en etterlysning

Det var ikke aksjer som felte Anette Trettebergstuen. Hun måtte gå fordi hun hadde var inhabil i forhold til utnevnelsen av nære personer til verv.

Men også hun beskrev uklarhet i hva som egentlig var innenfor – og hvordan utnevnelser skulle håndteres.

– Man med fordel burde hatt et mer enhetlig regelverk fra SMK. Opplæring burde vært grundigere. Man lærer hva regelverket er, men ikke hvordan man håndterer prosesser, sa den avgåtte kulturministeren.





Saken oppdateres.