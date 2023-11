Klart for maratonhøring på Stortinget – seks politikere skal grilles om habilitet

Tre avgåtte statsråder, én sittende, samt sjefen deres – statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) – må stille til maratonhøringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag. I tillegg kommer tidligere statsminister Erna Solberg (H) hele to ganger når komiteen holder åpen høring om habilitetssakene som har rystet det politiske systemet i år.

Høringen starter tirsdag klokka 8.30 og er ikke ferdig før nesten tolv timer senere.

– I utgangspunktet har man hatt klare regler for habilitet, men når en rekke statsråder ikke har klart å følge helt grunnleggende regler, må man stille spørsmål ved om rutiner og praksis har vært gode nok, sier Almeland, sier saksordfører Grunde Almeland (V) til NTB.

Mens Støre er sistemann som skal møte for komiteen, er det Solberg som får «æren» av å åpne ballet.

Hun skal først grilles om sin egen habilitetssak, før hun senere på dagen skal forklare seg om hvordan habilitetsspørsmål ble håndtert da hun var øverste sjef for regjeringsapparatet.

Dobbelt opp for Solberg

– Høringen blir viktig for framtiden, ikke bare for meg men for hvor man legger terskelen for habilitet, hva man skal legge vekt på. Dette dreier seg også om hvilket regelverk framtidige representanter, om det er i regjering eller andre skal forholde seg til, sier Erna Solberg til NTB.

Høringen i Stortinget dreier seg ikke om ulovlig eller lovlig, men om tilliten til politikerne og om hvordan bestemmelsene om habilitet i Stortinget og for medlemmer av regjeringen er blitt praktisert og etterlevd.

Komiteen skal kontrollere den til enhver tid sittende regjering. Derfor er det begrenset hvilke konkrete konsekvenser høringen vil ha for Solberg.

– For Solbergs del som tidligere statsminister så har ikke Stortinget samme mulighet til å eventuelt vedta kritikk eller fremme mistillit, som vi har overfor sittende regjeringsmedlemmer. Men komiteen vil i vår innstilling kunne rette spesifikk kritikk mot også avgåtte medlemmer av regjering, hvis vi ser at det er på sin plass, sier Almeland.

SV: – Meget alvorlig

Det er dessuten på det rene at Økokrim ikke åpner etterforskning mot Solbergs ektemann, Sindre Finnes, for innsidehandel gjennom åtte år i statsministerboligen. Saken er uansett «meget alvorlig», mener komitémedlem Audun Lysbakken (SV).

– Erna Solberg har vært inhabil i flere viktige beslutninger som statsminister. Høringen tirsdag er først og fremst til for å utdype og belyse det som allerede har kommet fram, sier han til NTB.

Selv om komiteen har begrensede sanksjonsmuligheter overfor Solberg, mener han høringen er et viktig ledd i arbeidet med «å gjenreise en kultur for politisk ansvar».

– Det er viktig å forstå at politisk ansvar er noe annet enn personlig skyld. Det vi kommer til å se nærmere på i høringen er Erna Solbergs politiske ansvar. Ikke hennes skyld eller dømmekraft, understreker han.

Også Rødts Seher Aydar er mest opptatt av Solberg og vil blant annet spørre om «hva hun kunne gjort for å avverge dette» og om det stemmer at hun ikke gikk til embetsverket med spørsmål om ektemannens lobbyvirksomhet og aksjehandler.

– Jeg har flest spørsmål til Erna Solberg. Jeg mener at hun har mer å svare for, sier Aydar til NTB.

Flere spørsmål

Komiteen setter av 1 time og 10 minutter til hver av de seks politikerne. De får først ti minutter til å legge fram saken sin før komitémedlemmene får stille spørsmål. Solberg må sette av dobbelt så mye, siden hun har to temaer hun skal forklare seg om.

Leder Peter Frølich (H) har understreket overfor NTB at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål de skal grave i under den muntlige høringen.

Det er viktig for komiteen å få et godt bilde på omfanget, slik at de kan trekke konklusjoner når det skal gjøres, ifølge komitéleder Frølich.

– Hvis det fortsatt er uavklarte opplysninger etter høringen, vi har nye spørsmål eller det er andre personer vi trenger på snakke med, er det fullt mulig at vi holder en ekstra høring før vi går mot en konklusjon, sier Almeland.

Behandlingen av det omfattende sakskomplekset blir trolig først ferdig over nyttår.





