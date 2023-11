Gaza-demonstrasjon på Oslo S – lå under hvite laken

Flere av demonstrantene var tilknyttet Aksjonsgruppen for Palestina, skriver NRK.

– Vi klarer ikke å sitte stille og se på at barn blir drept, at Israel bomber sykehus og sivile i Gaza, sier talsperson Rami Samander i gruppa til kanalen.

Gruppen demonstrerte for umiddelbar våpenhvile mellom Israel og Hamas.

Operasjonsleder Alexander Østerhaug sier at demonstrasjonen endte rundt klokken 17.30.

– Den gikk for seg uten noen uønskede hendelser, sier han til NTB.

Så langt er over 10.000 personer drept på Gaza siden krigen brøt ut for en måned siden. Aksjonsgruppen for Palestina ønsker at norske politikere presser resten av de nordiske landene til å kreve våpenhvile.

Norge var ett av flere land som oppfordret til våpenhvile i FN forrige uke. Danmark, Finland, Island og Sverige valgte alle å avstå fra å stemme.