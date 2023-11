FN: 70 prosent av Gazas befolkning er fordrevet

Store folkemengder har søkt tilflukt på steder som kun er beregnet for en firedel av antallet som befinner seg der, ifølge FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger UNRWA.

Ifølge FN blir forholdene verre og verre for hver dag som går. På et av tilfluktsstedene er det kun to kvadratmeter plass til hver person.

I en leir må minst 600 personer må dele på ett toalett, og det er registrert tusenvis av tilfeller av infeksjonssykdommer, diaré og vannkopper.

Over 10.328 mennesker er drept på Gazastripen så langt i krigen, ifølge Gazas helsedepartementet.