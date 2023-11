90.000 nordmenn har signert Amnestys aksjon for våpenhvile

Amnesty understreker at appellen fokuserer spesielt på de pågående angrepene mot Gaza, men at Amnesty også fremmer også krav til Hamas og andre væpnede palestinske grupper om at de umiddelbart slutter å angripe sivile og frigir alle sivile gisler.

– Jeg er redd historien vil dømme oss knallhardt for vår mangel på handling, sier Egenæs i Amnesty Norge.

Han mener land som ellers forplikter seg til menneskerettighetene, gjør lite eller ingenting for å få slutt på lidelsene i Gaza.

– Amnesty International vil legge press på ledere i alle land for å få i stand en våpenhvile umiddelbart. Det må også Norge gjøre, sier Egenæs.

Han spør om palestinske liv mindre verdi og retter blant annet kritikk mot Norge og våre nordiske naboer.

– Slik vestlige land i dag opererer, kommuniserer vi til hele verden at palestinske liv har mindre verdi. Norge har gjort noe, men både nordiske og europeiske land fremstår svake overfor Israel og tar tydeligvis mer hensyn til politiske allianser enn sivile palestinere.

