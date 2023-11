Guterres: – Gaza er i ferd med å bli en gravplass for barn

– Katastrofen som utfolder seg, gjør at behovet for en humanitær våpenhvile blir mer akutt for hver time som går, sier generalsekretær António Guterres til pressen i FNs hovedkvarter i New York mandag.

Bakkeoperasjonene fra den israelske hæren IDF og de fortsatte luftangrepene rammer sivile, sykehus, flyktningleirer, moskeer, kirker og FN-anlegg – inkludert tilfluktsrom, fastslår Guterres.

– Ingen er trygge, sier han.

– Samtidig bruker Hamas og andre militante sivile som menneskelige skjold og fortsetter å skyte raketter vilkårlig mot Israel, sier Guterres.

Generalsekretæren sier det begås klare brudd på krigens folkerett.