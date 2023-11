Fem partier krever svar om forsvunne asylbarn

– De må komme til Stortinget og fortelle hva de har gjort, hva de tenker å gjøre videre og hva de har unnlatt å gjøre. Vi må få svar på dette nå, sier Dag Inge Ulstein i KrF til NRK.

NRK skrev i fjor at over 400 enslige barn og ungdommer som søkte asyl i Norge fra 2015, sjelden ble lett etter da de forsvant fra mottak eller omsorgssenter.

Nå går KrF, SV, Rødt, Venstre og MDG sammen om å utfordre justisminister Emilie Mehl (Sp) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til å rydde opp.

Toppe har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år som bor på omsorgssenter i regi av barnevernet, mens Mehl har ansvar for dem som bor på mottak.

Også Frp mener at regjeringen må svare for seg.

NRK skriver at de har forelagt kritikken fra regjeringen, men at de så langt ikke har ønsket å kommentere.