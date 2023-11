Støre snakket med Irans president om situasjonen på Gaza

I samtalen uttrykte Støre dyp bekymring for det økte spenningsnivået i regionen. Hovedtemaet for samtalen var situasjonen i Gaza, skriver Statsministerens kontor i en pressemelding søndag formiddag.

Støre var i samtalen tydelig på at Norge har fordømt Hamas’ terrorangrep mot sivile 7. oktober, skriver SMK videre. Samtidig uttrykte han sterk bekymring for den humanitære situasjonen på Gazastripen.

Iran er en viktig støttespiller for Hamas, og Israel anser landet som en trussel. Støre henstilte til at Iran må bidra til at et ikke skjer en opptrapping av konflikten.

Støre sa til Raisi at Israel har en klar rett til å forsvare seg og at Norge har understreket humanitærrettens krav om forholdsmessighet og at sivile må beskyttes. Støre sa videre at gislene som er tatt til fange av Hamas må frigis, og utenlandske borgere må slippe ut av Gaza.

– Norge støtter en humanitær pause. De humanitære behovene er svært store, sa Støre.