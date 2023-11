Israels forsvarsminister sier målet er å ta Hamas’ politiske leder

De israelske styrkene «avvikler Hamas-bataljoner på rekke og rad», uttaler forsvarsministeren. Målet er å finne Hamas’ politiske leder, forteller Gallant.

– Vi skal finne Yehya Sinwar og eliminere ham. Hvis innbyggerne på Gazastripen når fram til ham før vi gjør det, så vil det korte ned lengden på krigen, sier Gallant ifølge avisen Times of Israel.

De israelske soldatene har slått til mot mål i Gaza by, både fra sør og fra nord, og har rykket inn i selve byområdene, skriver avisen. Der ødelegger styrkene Hamas' tunneler og annen infrastruktur.

Forsvarets talsmann Daniel Hagari sa nylig at Hamas og Sinwar har til hensikt å vise fram et bilde av et ødelagt Gaza for å få det til å fremstå som om Israel er ansvarlig for folkets lidelser der.

– De vil ikke være i stand til å skjule de virkelige skyldige, nemlig seg selv, som har frembrakt Gaza-ødeleggelsen, sa Hagari.

Israel har lenge anklaget Hamas for å bruke sivile som menneskelige skjold og for å gjemme seg blant sivile.

Sinwar hevdet i 2021 at gruppen da hadde 500 kilometer med tunneler under Gazastripen. Selve Gazastripen er bare rundt 360 kvadratkilometer stor.