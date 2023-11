Ingen nordmenn slipper ut fra Gaza søndag

De siste dagene har noen hundre utenlandske statsborgere fått forlate Gaza hver dag, men så langt har ingen nordmenn vært på de rette listene, skriver Aftenposten.

Det er flere enn 200 norske borgere på Gazastripen. Over halvparten av dem er barn.

Utenriksminister Espen Barth Eide har snakket med den nasjonale israelske sikkerhetsrådgiveren Tzachi Hanegbi og bedt om at norske borgere får forlate Gaza.

Det opplyste Utenriksdepartementet i en pressemelding lørdag.

– Jeg har hatt en god telefonsamtale med sikkerhetsrådgiver Tzachi Hanegbi. Jeg understreket det påtrengende behovet for å løslate gislene som ble tatt 7. oktober, sier Eide i meldingen.

– Jeg uttrykte min dype bekymring for de sivile i Gaza, og behovet for å gjøre det mulig for nordmenn å forlate Gaza gjennom Rafah, fortsetter han.

– En tostatsløsning er den eneste veien til varig fred, sier Eide.