Det opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding lørdag.

– Jeg har hatt en god telefonsamtale med sikkerhetsrådgiver Tzachi Hanegbi. Jeg understreket det påtrengende behovet for å løslate gislene som ble tatt 7. oktober, sier Barth Eide i meldingen.

– Jeg uttrykte min dype bekymring for de sivile i Gaza, og behovet for å gjøre det mulig for nordmenn å forlate Gaza gjennom Rafah, fortsetter han.

– En tostatsløsning er den eneste veien til varig fred, sier Barth Eide.