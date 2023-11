Arabiske land krever våpenhvile

Ayman Safadi er både utenriksminister og visestatsminister i Jordan. Lørdag tok han imot USAs utenriksminister Antony Blinken samt utsendinger fra en rekke land i regionen. Krigen mellom Hamas og Israel var tema for møtet.

Safadi kom med klar fordømmelse av Hamas-angrepet 7. oktober, og sa at «ingen ved sine fulle fem» ville underspille smerten Israel opplevde denne dagen. Men han sa også at krigen på Gazastripen ikke kan tillates å fortsette.

– Hele regionen synker ned i et hav av hat som vil definere generasjoner, sa Safadi etter et møte med Blinken og Egypts utenriksminister Sameh Shoukry.

– Kan ikke rettferdiggjøres

Shoukry sier arabiske land krever en umiddelbar våpenhvile. Det ses som et sterkere krav enn det USA og andre av Israels vestlige støttespillere har gått inn for. De har tatt til orde for såkalte «humanitære pauser» for å bringe inn nødhjelp. Noen land har argumentert med at en våpenhvile vil gjøre det mulig for Hamas å omgruppere.

Den jordanske utenriksministeren fikk tilslutning av sine egyptiske kollega.

– Vi understreker behovet for enighet om en umiddelbar og gjennomgripende våpenhvile i Gaza, uten betingelser, sa Sameh.

– Det som skjer i Gaza, kan ikke rettferdiggjøres, fortsatte den egyptiske utenriksministeren.

Anklaget Israel for krigsforbrytelser

Ayman Safadi anklaget på sin side Israel for krigsforbrytelser.

– Drap og krigsforbrytelser må stanse, og Israels immunitet fra folkeretten må ta slutt, sa han.

Blinken var som ventet mer tilbakeholden i sine kommentarer, og understreket behovet for en jevn tilgang på humanitær hjelp i Gaza. Han sa at opp mot 100 lastebiler med nødhjelp kommer inn i enklaven daglig, men innrømmet at det var behov for mye mer.

– USA tror denne innsatsen vil bli hjulpet av humanitære pauser, sa Blinken.

Utenriksministrene fra Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Qatar deltok også lørdag, det samme gjorde en representant for de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden.

Jordan deler grense med Israel og Vestbredden. Landet inngikk i 1994 fredsavtale med Israel, som det andre arabiske landet etter Egypt i 1979.

Nei fra Netanyahu

Onsdag hentet Jordan hjem sin ambassadør fra Israel i protest mot Israels krigføring på Gazastripen. Israel har beklaget Jordans beslutning.

Blinken reiste til Ammen etter å ha vært i Israel og snakket med statsminister Benjamin Netanyahu dagen før. Også her tok han til orde for «humanitære pauser».

Men Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa imidlertid at noen midlertidig stans i kamphandlingene er utelukket før Hamas løslater gislene som ble tatt i Israel 7. oktober.