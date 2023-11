– Som ein sterk forsvarar av menneskerettane bør regjeringa snakke med Sveits og be dei snu. Dette er tida for å styrke – ikkje kutte støtta til palestinske og israelske menneskerettsorganisasjonar, seier SVs utanrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa til Vårt Land.

SV ber difor regjeringa om å auke løyvingane til palestinske og israelske menneskerettsorganisasjonar i ei kritisk tid for menneskerettane i Israel og Palestina, og der brota på desse rettane er mange.

Drap og bomberegn

I snart fire veker har krigen mellom Hamas og Israel rast, ein krig som også påverkar den israelskokkuperte Vestbreidda:

Hamas drap kring 1.400 personar då dei angreip Israel 7. oktober, fortel israelske styresmakter.

Israels bombing og bakkekrig i Gaza har kosta over 9.000 menneske livet, av desse er vel 3.700 barn, opplyser dei Hamas-kontrollerte helsestyresmaktene i Gaza torsdag.

Over 120 palestinarar er drepne av israelske soldatar og busetjarar på Vestbreidda sidan 7. oktober, melder FN.

Sveits frys pengestøtte

Medan krigen mellom Hamas og Israel blir intensivert, går utanriksdepartementet i Sveits ut og melder at dei frys den økonomiske støtta til seks palestinske og fem israelske menneskerettsorganisasjonar.

I kunngjeringa frå Bern heiter det at sveitsiske styresmakter no vil analysere arbeidet til dei 11 organisasjonane for å sjå om arbeidet deira framleis er relevant for Sveits å støtte.

Frysen vekkjer internasjonale reaksjonar:

«I dag er arbeidet til israelske og palestinske menneskerettsforkjemparar meir kritisk enn nokon gong», melder Human Rights Watch (HRW). Menneskerettsorganisasjonen ber den sveitsiske regjeringa om å yte viktig støtte samstundes som ein tek ein gjennomgang av ordninga.

Israel Hamas Horror DRAP: I kibbutzen Be'eri sør i Israel for Hamas-krigarar hardhendt fram laurdag 7. oktober. (Baz Ratner/AP)

Ber Norge presse Sveits til å snu

SV reagerer sterkt på avgjerda til Sveits` regjering. Ingrid Fiskaa seier til Vårt Land at «dette sender eit svært uheldig signal i ei tid då vi treng menneskerettsforsvarar meir enn nokon gong». Ho meiner utanriksminister Espen Barth Eide (Ap) bør få sveitsarane til å gjere om vedtaket.

– Uavhengige rettsbaserte organisasjonar som B’tselem og Al Haq kan motverke den polariseringa og ekstremismen me ser utvikle seg på begge sider av muren.

Dette er tida for å styrke – ikkje kutte støtta til palestinske og israelske menneskerettsorganisasjonar — Ingrid Fiskaa, SV

Fremmar motforslag

Tidleg i krigen mellom Hamas og Israel fremma Framstegspartiet eit forslag om å fryse Norges bistand til Palestina og sjølvstyrestyresmaktene. Forslaget blir no handsama i Stortingets utanrikskomité.

Her fremmar SV eit motforslag:

– SV vil no fremje forslag i Stortinget om å auke støtta til menneskerettsorganisasjonar i Palestina og Israel. Me får fylle det finansieringsgapet Sveits etterlet seg inntil dei snur.

Israel Palestinians Photo Gallery Week 3 SKADDE: Ein skadd palestinsk gut blir evakuert til sjukehus etter eit israelsk bombeangrep mot Gaza by onsdag. (Abed Khaled/AP)

Vaktbikkje for barn

Norge støttar og har støtte organisasjonar som israelske B´Tselem, palestinske Al-Haq, Defense for Children International-Palestine (DCI-P), ein uavhengig organisasjon som er ei menneskerettsvaktbikkje for barn – og som får årets Raftopris – og den palestinske jordbrukerorganisasjonen Union Of Agricultural Work Committees (UAWC).

I 2021 stempla Israel seks palestinske menneskerettsgrupper som terrororganisasjonar. Dei seks er Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC), Addameer, Bisan Center for Research and Development, Al-Haq, Defense for Children International – Palestine (DCI-P) og Union Of Agricultural Work Committees (UAWC).

---

Sveits-frysen

Sveits frys støtta til desse menneskerettsorganisasjonane: Adalah; Al-Shabaka; Gisha; 7amleh; Hamoked; Jerusalem Legal Aid and Human Rights Centre; MIFTAH: The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy; Palestinian Center for Human Rights; the Palestinian NGO Network; Physicians for Human Rights og Women’s Center for Legal Aid and Counselling.

---