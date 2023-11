Det opplyser Økokrim i en pressemelding fredag.

Økokrim-sjef Pål K. Lønseth vil kommentere beslutningen på en egen pressekonferanse klokka 12.

Sindre Finnes gjorde rundt 3.300 aksjehandler i de åtte årene Solberg var statsminister. Transaksjonene beløp seg samlet til rundt 125 millioner kroner, ifølge beregninger Dagens Næringsliv har gjort basert på dokumentasjon fra Finnes selv.

Han har hele veien avvist kategorisk at noen av handlene ble gjort på bakgrunn av innsideinformasjon eller at det knytter seg andre uregelmessigheter til dem.

Finnes har selv redegjort for aksjehandlene, mens Høyre har kommet med en tidslinje over hva Solberg skal ha visst og foretatt seg fra dag til dag i forkant av at listene ble offentliggjort.

Advokat: – Saken må bli lagt død

Sindre Finnes’ advokat Thomas Skjelbred er tydelig på hvilke konsekvenser saken nå må få:

– Nå må saken bli lagt død, sier han etter at Økokrim besluttet å ikke etterforske hans klient.

Fredag ble det klart at Økokrim ikke åpner etterforskning av aksjehandlene til Sindre Finnes, som er Høyre-leder Erna Solbergs ektemann.

– Slik jeg ser det, må saken nå bli lagt død. Det er betryggende at de som er kompetent myndighet på dette området, gjør en grundig gjennomgang av sak, sier Skjelbred til NRK.

– Finnes er veldig lettet over at de har kommet til den konklusjonen, selv om det er forventet slik vi har sett det, sier Skjelbred.

Solberg: – Fortsatt lei meg

Høyre-leder Erna Solberg gjentar at hun aldri har delt innsideinformasjon med Sindre Finnes, men er fortsatt lei seg for å ha vært inhabil i flere saker.

– Jeg tar Økokrims beslutning til etterretning og er glad for at de ser ut til å ha gjort en grundig gjennomgang av ulike problemstillinger knyttet til innsidehandel, sier Solberg i en uttalelse til NTB.

– Jeg har hele tiden vært helt tydelig på at jeg aldri har delt innsideinformasjon med Sindre, og sånn sett er dette i tråd med det jeg forventet. Jeg er fortsatt lei meg for at jeg har vært inhabil i flere saker jeg var med på å behandle som statsminister som følge av Sindres aksjehandel, og er fortsatt innstilt på å rydde opp i den gjennom å svare på alle spørsmål, legger hun til.

Kontrollkomiteen fortsetter som før

Økokrims beslutning påvirker ikke kontrollkomiteens arbeid på Stortinget, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H):

– Vi tar Økokrims beslutning til etterretning. Økokrim sine undersøkelser og etterforskning er helt uavhengige av politiske myndigheter, og det er det viktig å respektere fra Stortingets side.

– Tar det til etterretning

Også Venstres Grunde Almeland slår fast at Økokrims avgjørelse ikke påvirker habilitetsgranskningen.

- Jeg tar Økokrims avgjørelse om å ikke etterforske Erna Solberg til etterretning. Selv om Økokrims undersøkelser av Solberg er av stor offentlig interesse, har det likevel mindre å si for kontrollkomiteens videre arbeid med habilitetsproblematikken, sier Almeland, som er saksordfører for kontroll- og konstitusjonskomiteens habilitetsgranskning, til NTB.

Han sier komiteen vil fortsette sitt arbeid med undersøkelser av Solbergs inhabilitet som statsminister.

- Førstkommende tirsdag vil Venstre og de andre partiene på Stortinget få muligheten til å grave dypere i Solberg og de øvrige statsrådenes habilitetssaker. Det arbeidet påvirkes ikke av Økokrims beslutning i dag. For Venstre sin del vil vi forsøke å få så mange opplysninger som mulig på bordet før vi forhåpentligvis skal konkludere i alle disse sakene før jul, sier Almeland.

Lysbakken: – Reduserer ikke alvoret

SV mener Økokrims beslutning om å ikke etterforske Solberg-saken, ikke gjør den mindre alvorlig. Det viktigste er hva Stortinget mener, sier partiet.

– Vi tar Økokrims avgjørelse til etterretning. Det innebærer at denne sakens politiske konsekvenser ikke blir avgjort av politiet, det viktigste er hva Stortinget har å si, sier Lysbakken, som er SVs representant i kontrollkomiteen.

Han påpeker i en pressemelding at innsidehandel ikke er en del av det kontrollkomiteen ser på.

– I vårt arbeid er det omfanget av habilitetsbrudd og hva Erna Solberg har gjort for å ta vare på egen habilitet, som er det avgjørende. Det er allerede klart at omfanget av inhabilitet var stort. Derfor reduserer ikke dagens avgjørelse alvoret i saken på noen måte, sier Lysbakken.