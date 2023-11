Hanne Skartveit slutter som politisk redaktør i VG

Det melder VG.

– Dette er et valg basert på kjærlighet til mannen min. Livet handler om å prioritere det som er viktigst. Den erkjennelsen kom så sterkt etter at min mann, Gerhard, ble syk. Jeg vet ikke hvor mange friske år vi har igjen sammen, sier Skartveit til egen avis.

Skartveit går over i en fristilt redaktørstilling for å jobbe litt mindre og bruke mer tid med ektemannen.

Skartveit er gift med Gerhard Helskog, som har sluttet som journalist og programleder i TV 2 fordi han er rammet av parkinson.

– Før sommeren gikk jeg til Gard og ba om en friere rolle for å få mer tid og overskudd til både mannen min – og til å kommentere. Jeg er glad for at Gard har vist varme og forståelse. Han har bedt meg fortsette i førstelinjen – i en fristilt redaktørstilling, sier Skartveit.