FHI: Eldre og risikogruppene bør vaksinere seg nå

FHIs overvåking tyder på at forekomsten av covid-19 og influensa øker, noe som kan bety en tidlig begynnelse på vinterens utbrudd.

Fra uke 42 til 43 steg antall koronainnleggelser fra 287 til 397, mens økningen i sykehusinnleggelser som følge av influensa steg fra 15 til 35 i samme periode.

– Vi er bekymret for at for få i risikogruppene for covid-19 og influensa er vaksinert per nå, sier områdedirektør Trygve Ottersen i FHI.

– Dersom trenden fortsetter og gir et tidlig utbrudd av luftveisinfeksjoner, kan unødvendig mange bli alvorlig syke, og antall sykehusinnleggelser kan derfor bli unødig høyt og legge stort press på behandlingskapasiteten, sier Ottersen.

Ifølge FHI er kun 27 prosent av personer over 65 år vaksinert mot covid-19. Blant voksne med høy risiko for alvorlig sykdom er bare 8 prosent vaksinert.