Ungarn forbyr mindreårige å besøke fotoutstilling på grunn av LHBT-bilder

Den prestisjetunge fotoutstillingen, som for tiden vises på Ungarns nasjonalmuseum, har over 4 millioner besøkende hvert år.

Et sett med fem bilder av den filippinske fotojournalisten Hannah Reyes Morales har imidlertid ført til at en ungarsk folkevalgt har klaget til landets kulturdepartement, som slo fast at bildene bryter med en ungarsk lov som forbyr visning av LHBT-innhold for mindreårige.

Morales' bilder dokumenterer et fellesskap av eldre LHBT-personer på Filippinene som har bodd sammen i flere tiår. Noen av medlemmene vises blant annet i drag og sminke.

Administrerende direktør Joumana El Zein Khoury i World Press Photo kaller fotoserien «positiv og inkluderende», og mener det er bekymringsfullt at myndighetene i Ungarn har valgt å sensurere den.

– Det faktum at det er begrenset tilgang for et viss type publikum er noe som sjokkerte oss. Det er forbløffende at det skjer i Europa, sier hun

Hun legger til at det er første gang en av utstillingene blir utsatt for sensur i Europa.