PST ber om tips som kan hindre angrep mot israelske mål

– Ikkje gå og sjå ned i mobilen, sjå opp! Vi er avhengige av tips, seier strategisk analytikar Céline Schiøtt i PST til NTB.

Ho ber folk følgje med på nett og melde frå om folk som verkar truande. Det same gjeld ting som er utanom det vanlege der ein ferdast – til dømes utanfor synagogen.

– Alt som verkar rart, er verd å merke seg, seier Schiøtt.

Ho seier PST no går ut med informasjon for å verne om den vesle jødiske minoriteten i Noreg, slik dei har gjort med andre grupperingar tidlegare. Det gjaldt mellom anna dei islamske miljøa under id-feiringa.

Høgreekstreme også i kikkerten

Det er framleis ekstreme islamistar og høgreekstreme som utgjer den største trusselen her i landet, no også med krigen i Midtausten som ei mogleg grunngiving.

– Trusselbiletet blir framleis vurdert som moderat. Men vi vurderer at trusselen mot jødiske og israelske mål i Noreg er skjerpa, seier leiar for kontraterroravdelinga Lars Lilleby i PST.

Det gjeld i første rekkje bygningar, institusjonar og organisasjonar som representerer jødar eller Israel. Sidan USA blir oppfatta som ein av Israels sterkaste støttespelarar, meiner PST at trusselbiletet er litt meir alvorleg også for amerikanske mål her i landet.

Det inneber mellom anna at politiet har høve til å styrkje arbeidet sitt med å verne desse måla.

Tiltak allereie sett i verk

Naturleg nok er fleire tiltak allereie sette i verk, både i Oslo og andre byar.

Stabssjef i Vest politidistrikt, Gustav Landro, seier til Bergensavisen at den auka trusselen mot det jødiske miljøet har ført til tiltak i Bergens-området.

– Vi har auka dialogen vår med jødane, og vi har sett i verk nokre få tiltak som eg ikkje vil gå inn på konkret, seier Landro.

Ettersom Bergen verken har synagoge, forsamlingslokale for jødane eller ambassade, er det ingen bygg som treng auka vern.

Allereie for eit par veker sidan sa politiet at dei var opptekne av tryggleiken rundt jødiske institusjonar i Oslo og Trondheim.

– Politiet følgjer utviklinga nøye i tett samarbeid med PST og passar godt på både israelske og palestinske interesser i Oslo politidistrikt, sa seniorrådgivar Steinar Wulfsberg-Gamre i Oslo-politiet til NTB.

– Kjensler kan trigge terror

Céline Schiøtt i PST understrekar at det så langt ikkje er retta nokon konkrete truslar i eller mot Noreg. Ho rettar seg særleg mot folk som kjenner seg utrygge her i landet no. Likevel meiner ho ein kan sjå byrjinga på ei negativ utvikling.

– Det har vore jamlege markeringar i Noreg knytt til konflikten, og desse er lovlege og fredelege. Likevel kan desse tiltrekkje seg menneske med radikale og ekstreme haldningar som ønskjer å utnytte situasjonen, seier ho.

Ho minner også om at rapportar frå krigssona vekkjer sterke kjensler hos alle, også hos ekstremistar.

– Vi veit at dette kan trigge terrorhandlingar, seier ho.

Ho viser også til at både IS og al-Qaida har oppmoda til terrorangrep, og at krigen mellom Israel og Hamas sest på som ein del av den globale jihaden, altså krigen mellom islam og Vesten.

Følgjer med

PST følgjer no ekstra nøye med på palestinske og propalestinske miljø og arrangement fordi desse kan tiltrekkje seg ekstreme personar.

– Vi lever i eit demokrati, og det er lov å demonstrere og protestere innanfor dei rammene som er lagde, understrekar Lars Lilleby overfor NTB.

– Vi ser samtidig at det kan tiltrekkje seg ekstremistar, eller bidra til å radikalisere folk som ikkje allereie er radikaliserte, seier han.

På spørsmål om han ser nye grupperingar i samband med krigen i Midtausten, avviser han det. Men han påpeikar at PST no følgjer ekstra godt med på både islamistar og høgreekstreme her i landet.

– Jødar er i fiendebiletet til begge, derfor er det viktig å følgje med på begge sider. Det som skjer no, kan trigge fleire til å gjere noko, seier Lilleby.

Han vedgår at det er ein vanskeleg situasjon for PST, med krigen i Ukraina, situasjonen i Sverige og krigen mellom Israel og Hamas.