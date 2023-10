Støre mener Israels motreaksjon er langt over streken

– Det heter i folkeretten at det må være forholdsmessig. Det skal tas hensyn til sivile, og det er humanitærretten helt klar på. Jeg mener at den streken er langt overgått nå, sier Støre på Helgemorgen i NRK P2 søndag morgen.

Støre er bekymret over at nødhjelp ikke kommer inn på Gazastripen. Han mener det føres en brutal og ødeleggende krigføring som på en overdreven og uakseptabel måte rammer sivile.

– Det er en katastrofal situasjon, og jeg mener det er klart i strid med det vi kaller krigens regler eller humanitærretten.

– Flere land må på banen

FNs hovedforsamling vedtok fredag med støtte fra 120 land en ikke-bindende resolusjon som tar til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen.

USA var blant landene som stemte imot. Norge stemte for. 45 land avsto fra å stemme, deriblant Sverige, Danmark, Finland og en lang rekke andre europeiske land.

Støre mener det er riktig at Norge sier tydelig ifra.

– Jeg mener flere land må på banen og si dette klart ifra. Vi gjør det ut ifra at vi ønsker Israel vel. Vi vil folk i regionen vel. Den veien vi er på vei, den er farlig, sier Støre til NRK.

– Vi er Israels venn, og vi fordømmer angrepet fra Hamas for tre uker siden. Vi krever også at gislene må løslates, men vi må si tydelig ifra.

Flere norske borgere i Gaza

Ifølge UD har mange norske borgere klart å ta seg ut av den okkuperte Vestbredden på egen hånd. Det befinner seg fremdeles mange borgere inne på Gazastripen, opplyste UD lørdag.

Støre sier det jobbes hardt for å få ut nordmennene.

– Vi gjør alt det vi kan. Vi har et eget team på egyptisk side av grensen sør for Gaza som er klar til å ta dem imot. Vi har overlevert lister på disse norske borgerne til israelske myndigheter, FN, Egypt, og via kontakter inn mot Hamas som våre diplomater har.

– Men realiteten er jo at ingen kommer ut.