– Jeg fikk ikke kontakt på flere dager, men i dag tidlig kom jeg gjennom til datteren min i Gaza, forteller Abed Ghazal.

Datteren og barnebarnet til Ghazal sitter fast i Gaza etter krigsutbruddet. Etter at internett- og telefonlinjen ble brutt, har det vært lange dager der han ikke har fått vite om familien hans er trygge.

Søndag natt meldte palestinske medier at Internett- og telefondekningen gradvis hadde begynt å komme tilbake på Gazastripen.

Da fikk Ghazal også kontakt med datteren.

– Hun snakker ikke om å dø, men hun sier at livet er veldig vanskelig, sier han.

– Ingen steder er trygge

Vårt Land møtte Ghazal 18. oktober da barne- og familieminister Kjersti Toppe besøkte Rabita-moskéen i Oslo, etter invitasjon fra Muslimsk Dialognettverk. Her fortalte han om en hverdag preget av maktesløshet.

Han har hatt kontakt med datteren daglig, før dekningen inn til Gaza forsvant.

VG har også omtalt Ghazal og datteren.

Internett- og telefondekningen ble slått ut omtrent samtidig som Israel trappet opp angrepene mot Gazastripen. Da palestinske medier kunne melde at dekningen delvis var på plass igjen, ringte Ghazal til datteren så fort han kunne.

– Hun forteller stadig at hun ønsker seg en slutt på det hele — Abed Ghazal

– Jeg har prøvd å komme i kontakt med hele familien min i Gaza. Datteren min kom jeg i kontakt med, men det er vanskelig å komme gjennom, forteller han.

Flere andre slektninger fikk han ikke tak i.

Datteren Lana er 21 år gammel. Hun besøkte slektninger i Gaza sammen med sin ti måneder gamle sønn da krigen brøt ut.

– Ingenting er normalt i Gaza. De har ingen elektrisitet, ikke rent vann og det finnes ingen kjøretøy. Datteren min forteller at de ikke kan dra langt bort fra området de befinner seg i for øyeblikket, uten å utsette seg selv for fare, sier Ghazal.

Rømmer fra skuddene

Han forteller at de skal befinne seg i en liten hytte med minst 30 andre. Han sier også at datteren venter på å få klarering på om hun kan slippe inn til Egypt for så å kunne reise hjem til Norge.

– Hun forteller stadig at hun ønsker seg en slutt på det hele, sier han og legger til:

– Når Lana hører drønnene fra bombene holder hun for ørene til sønnen, eller tar på han hodetelefoner for å dempe lyden av smellene. Han forstår jo ikke at det er krig, han er kun ti måneder.

Han forteller at datteren bekymrer seg mye, men at hun prøver å oppholde seg på plasser med færre skuddvekslinger. Ghazal forteller at det ikke finnes bomberom i Gaza.

Israel trapper opp angrepet

Fredag kveld begynte Israel opptrappingen av angrepene mot Gazastripen. Det gjaldt både luft- og bakkeoperasjoner nord på Gazastripen, samtidig som internett og mobilnettverket ble slått ut.

Ghazal ser mørkt på denne utviklingen av krigen.

– Vi som er her hjemme kan se situasjonen på TV, vi er skjermet fra den. De i Gaza får ikke følge situasjonen på samme måte. De får ingen oppdatering på hvordan krigen utarter minutt for minutt, slik vi gjør, sier han.