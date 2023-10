Da Israels angrep startet fredag kveld ble tilgangen på telefon og internett borte. Dette var også siste gang Kirkens Nødhjelp fikk høre fra teamet deres i Gaza.

– Vi har ikke fått kontakt med våre ansatte etter at dekning og internett ble kuttet i går natt. Det kommer ikke noe kommunikasjon hverken inn eller ut etter at internettet ble borte, forteller Arne Næss-Holm, utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp.

– Folk får ikke ringt ambulanser eller fått kontakt med sine kjære, sier han.

Næss-Holm frykter at det kan være lenge til de kommer i kontakt med teamet på bakken i Gaza.

– Det har vært begrensede muligheter til å få kontakt. Nå er muligheten til å nå dem helt borte.

Bekymret for mangel på drikkevann – frykter liv vil gå tapt

Israels militære sier at de utvider bakkeoperasjonen på Gazastripen med infanteri og pansrede kjøretøy, støttet av massive luftangrep fra land og sjø.

Næss-Holm sier til Vårt Land at lokalebefolkningen er i ferd med å miste tilgangen på rent drikkevann.

– Vi hører om situasjoner med mennesker som tyr til å drikke sjøvann, eller fra brønner med vann som er tilegnet jordbruk, forteller han og legger til:

– Hvis ikke rent vann kommer frem vil folk begynner dø av sykdom.

– Er det mulig å få nødvendig bistand gjennom på dette tidspunktet?

– Det må bli våpenhvile og en reell humanitær korridor for å få frem den hjelpen som trengs. Her har vi dessverre ikke mye handlingsrom.

Les mer om angrepet natt til lørdag her: Nå utvider Israel bakkeoperasjonen.

Markering foran Stortinget: Parolen er «Stopp sivile drap»

– Vi står overfor en enorm humanitær katastrofe. Vi ber om at gisler løslates og at bombingen stoppes. Hvis ikke dette skjer, vil situasjonen bli mye, mye verre enn den er nå, understreker Næss-Holm.

I dag samler flere humanitære organisasjoner seg om en felles markering utenfor Stortinget. Kirkens Nødhjelp er en av initiativtakerne.

«Stopp drapene på sivile», er hovedparolen i demonstrasjonen som også Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke stiller seg bak. Sammen ber organisasjonene om at norske myndigheter må kreve våpenhvile.

– Vi vil ta til ordet for å stanse den humanitære katastrofen vi står overfor. Det er våpenhvile og løslatelse av gisler som skal til for at det kan være mulig, sier Næss-Holm.

---

Dette har skjedd i natt:

Jagerfly har bombet 150 underjordiske mål i Gaza.

«Terrortunneler, underjordiske kampområder og annen underjordisk infrastruktur» ble truffet.

Sjefen for Hamas’ luftangrep, Asem Abu Rakaba, ble drept. Han ledet angrepene 7. oktober inn i Israel med droner og paraglidere.

I tillegg er flere Hamas-krigere drept.

---