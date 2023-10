Israels ambassadør i Norge: – Vi vil ikke se sivile komme til skade

– Israel blir nødt til å fjerne Hamas ved roten. Det er den eneste kampen vi har. Vi har ingen kamp med palestinerne. Vi har en kamp med denne terrororganisasjonen som fremmer iranske interesser, sier ambassadøren til NRK.

– Vi vil ikke se noen sivile komme til skade. Det er helt klart ikke målet vårt. Det er derfor vi ber dem om å forlate Gaza by. Hamas bruker sykehus som menneskelige skjold.

Nir-Fieldklein sier til rikskringkasteren at Hamas-angrepet 7. oktober og den fortsatte gisselsituasjonen gjør at Israel umulig kan leve side-om-side med Hamas. Han sammenligner operasjonen på Gazastripen med invasjonen av Afghanistan etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001.

Menneskerettighetsgruppen Amnesty har beskyldt Israel for å begå krigsforbrytelser i Gaza og viser til at det gis for kort varsel før rakettangrep, og at det mangler dokumentasjon for at angrepene er rettet mot militære mål.