BBCs korrespondent på Gazastripen: – Det er fullstendig kaos

– Vi kan se enorme flammer stige mot himmelen – det ser ut som de bruker en annen type bomber, skriver den britiske kringkasterens korrespondent Rushdi Abualouf.

Han skriver videre at ambulansesjåfører på Gazastripen ikke har muligheter for kommunikasjon, og at de derfor bare kjører i retning eksplosjonene.

Fredag meldte Palestinsk Røde Halvmåne også at nødnummeret på Gazastripen ikke virker, og at det derfor ikke er mulig å ringe til ambulanse.

– Det har vært panikk overalt, selv her i Khan Younis, hvor det ikke var så mye bombing. Folk prøver å nå familiemedlemmer i andre områder, men telefonlinjene er blitt kuttet, skriver Abualouf.

– Det er fullstendig kaos.