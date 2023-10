Venstre-lederen: – KrF og Frp er nyttige idioter for Hamas

– Vi må stanse alle forsøk på å kutte i utviklingsbistanden til Palestina, som både KrF og Frp tok til orde for. Land i regionen advarer sterkt mot dette og mener det ville skapt en svært farlig situasjon, sier Melby i en tale under Venstres folkevalgkonferanse.

– Da synes jeg KrF og Frp gjør seg til nyttige idioter for Hamas.

Hun understreker at Hamas ikke er Palestina, og at halvparten av befolkningen i Gaza er barn og unge.

– De har ingen steder å flykte når Israel svarer på terroren fra Hamas. Gaza er hermetisk stengt.

Videre sier Melby at når sykehusene i Gaza er overfylte og det er mangel på medisiner, utstyr og strøm, er ikke svaret å gjøre situasjonen verre med å stanse støtten.

– Det er kun Hamas som tjener på at de palestinske selvstyremyndighetene blir svakere, sier Venstre-lederen.

I talen gjentar også Melby at Venstre støtter kravet om en humanitær pause i krigshandlingene og krever at Israel avslutter blokaden an strøm og vann. Hun brukte ikke ordet «våpenhvile».