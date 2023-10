Over 200.000 mindreårige kan ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i kirken i Spania

Rapporten oppgir ikke et spesifikt tall, men viser til en meningsmåling med over 8000 spurte som fant at 0,6 prosent av Spanias voksne befolkning på rundt 39 millioner mennesker sa at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep fra medlemmer av presteskapet i kirken da de fortsatt var barn.

Landets sivilombud har ledet kommisjonen, som ble nedsatt av nasjonalforsamlingen i mars 2022. Formålet var å belyse påstander om seksuelle overgrep mot forsvarsløse gutter og jenter innen den katolske kirken.

Spanias katolske kirke har i årevis nektet å gjennomføre sine egne undersøkelser av påstandene. Den ville heller ikke delta i undersøkelsene til kommisjonen, men samarbeidet ved å legge fram dokumenter om tilfeller av seksuelle overgrep samlet inn av bispedømmene.

I motsetning til andre land som Frankrike, Irland og USA, har påstander om overgrep i kirken først den seneste tiden fått større oppmerksomhet. Spania er et tradisjonelt katolsk land som har blitt svært sekulært.