Norge i samtaler med EU om gjenoppliving av fredsprosess i Midtøsten

– Jeg er dypt bekymret for at konflikten sprer seg til Vestbredden og deretter muligens til Libanon og kanskje enda inn i regionen. Dette er svært alvorlig, og det er all grunn for oss, EU, araberlandene og USA og alle andre interesserte til å bygge solid internasjonal støtte for en varig løsning, sier Eide til de norske mediene til stede.

– Vi trenger å diskutere hva som trengs for å gjenopplive og restarte en reell fredsprosess, slår han fast.

Vil ha fredskonferanse

Behovet for akutt nødhjelp til Gazastripen og nødvendigheten av å få fredsprosessen mellom Israel og palestinerne på skinner igjen var temaer på agendaen da Eide fredag møtte EUs kommissær for krisehåndtering og nødhjelp, Janez Lenarcic, i Brussel.

Dagen før hadde EUs stats- og regjeringssjefer etter knallhard strid om ordlyden blitt enige om å be om «humanitære pauser» på Gazastripen for å sikre nødhjelp til den krigsrammede befolkningen.

I dag blir lastebiler med mat, vann og medisiner stående fast utenfor fordi det er for farlig å kjøre inn, får NTB opplyst i kommisjonen. Det er også svært vanskelig, for ikke å si umulig, å få fraktet hjelpen til befolkningen nord på Gazastripen.

Etter press fra Spania gikk EU-lederne også med på et punkt i uttalelsen der EU ber om en snarlig internasjonal fredskonferanse for Midtøsten.

– Viktig signal

Det er et krav Lenarcic stiller seg bak.

– Ingenting, jeg gjentar ingenting kan rettferdiggjøre terroren fra Hamas. Men det er nødvendig å gjenopplive fredsprosessen og bryte voldsspiralen, sier han.

Trass i at flere EU-land mener uttalelsen er for blass og gjerne skulle ha hatt ordet «våpenhvile» i stedet, mener Lenarcic den sender et svært viktig signal.

– Uttalelsen viser at det nå er enhet i EU på høyeste nivå, sier krisekommissæren.

Tostatsløsning

Også Norge har bedt om en pause i kamphandlingene på Gaza for å få inn akutt nødhjelp.

– Jeg er glad for at EU kom til samme konklusjon i går kveld. Vi trenger å opprettholde en uhindret flyt av humanitær bistand, selv når kampene pågår. Men vi ønsker virkelig å få til en form for pause, og eventuelt senere en våpenhvile og deretter opphør av krigshandlinger, sier Eide.

Både han og Lenarcic mener at en fredsprosess må ende opp i en tostatsløsning.

– Vi må nå målet om å ha to stater, Israel og Palestina, som lever i fred side om side. Det er det ultimate målet til EU, sier Lenarcic.

– Det finnes ingen andre varige løsninger enn en israelsk og en palestinsk stat side ved side. Hvis ikke, vil denne type vold skje om og om igjen, og vi vil se enda mer lidelse, sier Eide.

I år er det 30 år siden Oslo-avtalen ble undertegnet av palestinernes leder Yasser Arafat og Israels statsminister Yitzhak Rabin. Norge var dypt involvert i de hemmelige forhandlingene som førte fram til avtalen.