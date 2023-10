Kirken og organisasjoner med solidaritetsmarkering foran Stortinget lørdag

Preses Olav Fykse Tveit er blant deltakerne i solidaritetsmarkeringen

– Dette er en av flere måter å vise solidaritet på når vi er vitne til grufulle hendelser som terroren i Israel og bombing av sivile i Gaza, som ikke er i stand til å flykte, sier preses Olav Fykse Tveit.

Tveit sier det er nødvendig for Kirken å tale de siviles sak. Siden krigsutbruddet på Gazastripen er over 7000 mennesker drept i den beleirede enklaven, opplyser lokale helsemyndigheter. Over 1400 mennesker ble drept på israelsk side da Hamas angrep Israel 7. oktober.

– Vi fordømmer på det sterkeste alle angrep på sivile mål, både terrorhandlingene fra Hamas og bombingen av sivile i Gaza. Alt som er mulig, må gjøres for å stoppe denne katastrofen. Den akutte humanitære krisen som følge av gisseltaking, blokade og bombing av sivile på Gaza, må løses umiddelbart, sier Tveit.

Markeringen finner sted foran Stortinget på lørdag klokken 13. Etter markeringen åpner Fred og forsoningskirken Trefoldighet dørene for folk som vil delta på en fredsgudstjeneste eller bare komme innom og tenne et lys.