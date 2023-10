Nationaltheatret må redusere årlige utgifter med 20 millioner kroner – må nedbemanne

På et fellesmøte ble alle Nationaltheatrets ansatte torsdag informert om teatrets økonomiske utfordringer, og hvilke tiltak som igangsettes for å styrke økonomien på kort sikt, skriver Nationaltheatret i en pressemelding.

– Situasjonen er sammensatt. Nationaltheatret mottar årlig et betydelig statstilskudd. Likevel er de økonomiske rammene til selve teaterdriften over tid blitt strammere. Det er derfor nå nødvendig å sikre at vi for årene som kommer, har en bærekraftig økonomi. Vi er en tett sammenvevd familie på Nationaltheatret, så dette er en trist dag for oss alle, men ved å revurdere alle nyansettelser og gå i dialog med de ansatte om sluttpakker, håper vi i det lengste å unngå oppsigelser, sier direktør Marta Færevaag Hjelle ved Nationaltheatret.