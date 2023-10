– Folk står overfor umulige valg. Det er ingen trygge steder i Gaza, sier Lynne Hastings, som er FNs koordinator for humanitære saker i Gaza.

Gazastripen har vært utsatt for en intensiv bombekampanje etter at Hamas angrep Israel, og over 6500 mennesker er drept. Det er ventet at Israel skal starte en bakkeoperasjon på et tidspunkt.