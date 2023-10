Wafa: Minst 20 drept i israelsk angrep mot flyktningleir

Ifølge nyhetsbyråets journalist på stedet avfyrte de israelske flyene rundt 20 raketter mot boligblokken, og både den og bygninger i nærheten, blant annet et bakeri, er totalt ødelagt.

Et stort antall mennesker skal være såret i angrepet, og flere skal også være begravd i ruinene.

Maghazi-leiren ligger rundt 10 kilometer sør for Gaza by og er svært tett befolket.

Ifølge FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) dekker leiren bare 0,6 kvadratkilometer men er hjem for over 33.000 mennesker.