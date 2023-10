Russland har gjennomført atomøvelse

– Under øvelsen ble det skutt opp ballistiske raketter og krysserraketter, står det i en uttalelse fra den russiske ledelsen.

I uttalelsen heter det at en ballistisk interkontinental rakett av typen Yars ble skutt opp fra et testanlegg langt øst i Russland. Videre oppgir Kreml at en atomdrevet ubåt skjøt opp en ballistisk rakett fra Barentshavet, mens langtrekkende bombefly av typen Tu-95MS testet utskyting av krysserraketter.

Øvelsen ble holdt onsdag. Statlig fjernsyn viser forsvarsminister Sergej Sjojgu i samtale med president Vladimir Putin om øvelsen. Putin, som landets øverste leder for de væpnede styrkene, observerte øvelsen.

Tidligere onsdag vedtok føderasjonsrådet, som er overhuset i Russlands nasjonalforsamling, som ventet at landet skal trekke seg fra prøvestansavtalen for atomvåpen. Dermed manglet bare Putins signatur på dokumentet som formelt trekker Russland ut av avtalen.

Prøvestansavtalen fra 1996 forbyr alle typer kjernefysiske prøvesprengninger. De fem atomstormaktene USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike har alle signert avtalen, men verken USA eller Kina har ratifisert den.