Politiet knytter ikke drap på amerikansk synagogeleder til antisemittisme

Det var lørdag at Samantha Woll (40), som var styreleder ved en synagoge i Detroit, ble funnet drept med stikkskader.

Detroits politisjef James White sa i en uttalelse søndag at politiet snakker med «individer med informasjon som kan drive etterforskningen framover», men kom ikke med noen detaljer.

– Det har ikke blitt oppdaget noen bevis som peker i retning av at denne forbrytelsen var motivert av antisemittisme, sa White. Videre sa han at FBI hjelper politiet med etterforskningen.

Drapet kommer med økt spenning i jødiske og muslimske trossamfunn rundt om i USA på grunn av krigen mellom Israel og Hamas som bakteppe.

Woll ble funnet utenfor boligen sin med flere stikkskader. Det gikk blodspor til boligen, som er der politiet antar at knivangrepet fant sted. Ifølge Detroit Free Press var hun engasjert i en grasrotorganisasjon som jobbet for å knytte bånd mellom unge jøder og muslimer. Hun var også rådgiver for Det demokratiske partiet, blant annet for kongressrepresentant Elissa Slotkin.