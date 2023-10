Valget i Argentina er i gang

Javier Milei er samtidig svært konservativ i verdispørsmål og ønsker å forby alle former for abort, også når kvinnen er blitt voldtatt.

Han beskriver seg selv som en anarko-kapitalist, som ønsker å bygge ned statens rolle og forsterke den private eiendomsretten.

Sjokkbølger

Milei sendte sjokkbølger gjennom Argentinas politiske miljø da han vant et primærvalg i august og ble presidentkandidat for den ytre høyrefløyen. Opp mot valget har han ledet på meningsmålingene, men ledelsen er liten, og for å avgjøre en vinner, vil det trolig være nødvendig med en ny valgrunde i november.

Valglokalene åpnet klokka 13 norsk tid og kommer til å være åpne i ti timer. Først fire timer senere er de første resultatene ventet.

Mileis to nærmeste rivaler er tidligere innenriksminister Patricia Bullrich, som er kandidat for mer moderate høyrepartier.

– Det verste er over

Sittende økonomiminister Sergio Massa i venstre-sentrum-regjeringen er imidlertid nummer to på de fleste meningsmålingene.

Argentina er i en dyp økonomisk krise med en enorm utenlandsgjeld. Prisstigningen har vært kraftig mens Massa har vært økonomiminister, men han har forsøkt å overbevise velgerne om at det verste er over.

Mange argentinere er imidlertid skeptiske til det budskapet, og frykter enda en nedskriving av verdien på pesoen. Rett etter primærvalget i august, ble valutaen nedskrevet med nesten 20 prosent.