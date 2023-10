Detroit i sorg etter drap på leder for synagoge

Politisjefen ber befolkningen utvise tålmodighet og ikke trekke forhastede slutninger om hvem som kan stå bak, eller hvorfor.

– Det er viktig å ikke trekke noen konklusjoner før alle tilgjengelige opplysninger er gjennomgått, skriver politisjef James E. White i Detroit til Reuters.

Knust av sorg

Samantha Woll var også engasjert som rådgiver for Det demokratiske paritet. Både det jødiske miljøet og hennes partifeller har uttrykt stor sorg over 40-åringens bortgang.

– Vi er sjokkert og i sorg over vår styreleder Samantha Wolls uventede bortgang. På dette tidspunktet har vi ikke mer informasjon, men vi går ut med mer når vi har det tilgjengelig, skriver synagogen Isaac Agree Downtown i et innlegg på Facebook.

Kjærlighet til samfunnet

Michigans regjeringsadvokat Dana Nessel omtaler i en melding på X henne som en av de snilleste menneskene hun har kjent.

– Sam var drevet av sin oppriktige kjærlighet til samfunnet, delstaten og landet. Hun brukte virkelig sin tro og aktivisme for å skape et bedre sted for alle, skriver hun.

Den demokratiske kongressrepresentanten Elissa Slotkin sier hun er knust av nyheten. Woll jobbet som kontorsjef for Slotkin i hele hennes første periode i Kongressen.