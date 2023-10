Medier: Lastebiler med nødhjelp krysser grensen til Gazastripen

Det er første gang siden Israel innførte full blokade av Gazastripen at det kommer nødhjelp inn til det palestinske området. De 20 lastebilene kommer med medisin, medisinsk utstyr og noe mat, opplyser Hamas’ pressekontor.

Egyptisk TV sendte lørdag morgen direkte fra grensen, og bildene viste flere lastebiler som krysset grensen.

Åpne

Tidligere lørdag meldte USAs ambassade i Jerusalem at de hadde blitt opplyst om at grensen kom til å åpne klokka 10 lokal tid (9 norsk tid) for utenlandske statsborgere som ønsker å forlate Gazastripen. Men det er ikke klart hvor lenge den blir værende åpen, og hvor mange som slipper ut.

Det befinner seg rundt 200 norske borgere på Gazastripen, og UD har sendt et team til Egypt for å bistå de som eventuelt slipper ut av den krigsherjede enklaven.

Ikke fått forsyninger

Gazas over 2 millioner innbyggere har ikke fått nye forsyninger med mat og medisiner siden Israel erklærte krig etter Hamas-angrepet for to uker siden. Også drivstoffleveransene er stanset, og det ser ikke ut til at lastebilene som lørdag fikk kjøre inn i Gaza, frakter dette.

Det har blant ført til at ingen kraftverk lenger er i drift.

I tillegg har Israel stanset tilførselen av rent vann.

Grensen ved Rafah sør på Gazastripen er den eneste som ikke kontrolleres av Israel, men israelske myndigheter har stilt strenge krav før de ville åpne for nødhjelp. Ett av kravene er at ingenting havner i hendene på Hamas, mens et annet er at hjelpen heller ikke blir sendt til innbyggere nord på Gazastripen, som Israel ønsker å tømme for sivile før en eventuell bakkeinvasjon.