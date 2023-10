Opposisjonen i Storbritannia vant knusende seiere i to suppleringsvalg

Det konservative partiet, som har regjeringsmakten i Storbritannia, vant i kretsene Tamworth og Mid Bedfordshire med store flertall i 2019. Men de to parlamentsmedlemmene som da sikret seieren, har begge trukket seg.

Det åpnet for suppleringsvalgene denne uken.

Fredag ble det klart at velgerne ønsket forandring. Opposisjonspartiet får nå to nye parlamentsmedlemmer i Sarah Edwards og Alistair Strathern. Edward sikret seg et flertall på over 1300 stemmer, mens Strathern vant med litt over 1100 stemmer.

I Mid Bedfordshire har det kun vært konservative parlamentsmedlemmer å se helt siden 1931. I 2019 vant partiet valget der med over 25.000 stemmer.

Forsmak på valget

Labour-leder Keir Starmer hyller de «strålende» resultatene som en bekreftelse på at partiet hans er tilbake i tjeneste for arbeidsfolket.

– Å vinne i disse tradisjonelt konservative kretsene viser at folk i overveldende grad ønsker endring, og at de er klare til å sette sin lit til at Labour kan gi dem det, sier han.

Det blir trolig valg i hele Storbritannia til neste år, og Labour ligger foreløpig best an på meningsmålingene. Men Det konservative partiets partiformann Greg Hands tror ikke valget er tapt ennå.

– Vi håper å vinne de to valgkretsene tilbake, sier han til Sky News etter at Labours seier i Tamworth og Mid Bedfordshire ble et faktum.

Han mener lav valgdeltakelse er årsaken til at toryene tapte.

– Jeg ser ikke at det er noen entusiasme for Labour, sier Hands.

Sinte velgere

Det konservative partiet har bare vunnet ett av de tolv siste suppleringsvalgene. Velgerne er tilsynelatende sinte på grunn av høy inflasjon, brems i økonomien og lange køer i helsevesenet.

Statsminister Rishi Sunak forsøkte tidligere i oktober å framstille seg selv som en tøff beslutningstaker med fokus på å gjenopplive økonomien da han holdt en tale på partiets landsmøte.

Selv om tiltakene gjort innenriks ikke ser ut til å ha snudd meningsmålingene, håper Sunak trolig også at han vil klare å etablere seg selv som en sterk verdensleder før neste valg. For tiden er han i Midtøsten hvor han oppfordrer land til å unngå ytterligere opptrapping i krigen mellom Israel og Hamas.