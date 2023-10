Støre snakket med Netanyahu: Understreket viktigheten av rask humanitær tilgang til Gaza

Støre har tidligere snakket med palestinernes president Mahmoud Abbas, og en rekke andre ledere.

– I samtalen uttrykte jeg min og regjeringens dypeste medfølelse med Israel og det israelske folk etter Hamas’ grusomme terrorangrep. Norge fordømmer angrepet på det sterkeste, og understreker at alle gislene må frigis.

Han forteller videre at Israel har rett til å forsvare seg selv, men det følger av folkeretten at sivile må beskyttes. – Situasjonen i Gaza er svært urovekkende der sivile rammes av krigføringen og mangler tilgang på mat, vann, medisiner. Jeg understreket viktigheten av å sikre rask humanitær tilgang til Gaza og uttrykte bekymring for at konflikten kan eskalere, sier Støre.