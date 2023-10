Presseopprop for å beskytte journalister i krig

Så langt er 19 journalister er bekreftet drept i krigshandlinger i Gaza, Israel og Libanon etter 7. oktober, ifølge organisasjonen Committee to protect journalists (CPJ).

– Vi, de norske presseorganisasjonene, ber partene og alle involverte om å sørge for at det er mulig å drive fri journalistikk i områdene, og at journalister og redaktørstyrte medier ikke utsettes for angrep. Vi ber også norske myndigheter om å engasjere seg for å bidra til dette. Norge har i flere år ligget øverst på Reportere uten grensers pressefrihetsindeksen, og vi har et særlig ansvar for å støtte opp om den frie journalistikken og fordømme de brutale angrepene, står det i oppropet.

Oppropet er underskrevet av Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening, Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag, Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening og Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.

15 av de drepte er palestinske journalister, tre er israelske og en er libanesisk. Ifølge CPJ er ytterligere tre journalister savnet.