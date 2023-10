Utenriksministeren om nordmenn i Gaza: – Problemet er at vi ikke får dem ut

– Vi vet ganske godt hvor de er, men problemet er at vi ikke får dem ut, sier Barth Eide under et pressetreff utenfor Utenriksdepartementet onsdag.

Han forteller at det er rundt 200 norske borgere eller personer med nær tilknytning til Norge som befinner seg i regionen.

I departementet er det opprettet en krisestab som har full bemanning 24 timer i døgnet, opplyser statsråden.

Bart Eide snakket med Egypts utenriksminister Sameh Shoukry tirsdag om behovet for å få nordmennene ut.

– Det vil han samarbeide om. Det er ikke bare å få dem ut, men også å ta dem imot på en god måte, sier Barth Eide.