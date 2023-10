– Jeg har sittet mye inne på gårdsplassen i den sykehushagen som nå er fylt med rødt blod, sier Kjetil Lillesæter til Vårt Land.

Lillesæter er livssynsjournalist i NRK Radio, og har ved flere anledninger besøkt Gaza for å se særlig på situasjonen til de palestinske kristne.

Han har over en tiårsperiode oppholdt seg på Gaza i til sammen et halvt år. I to og en halv av de månedene bodde han på al-Ahli, sykehuset på Gaza som tirsdag kveld ble rammet av et angrep.

Lillesæter leide en leilighet i bygget, og kjenner både sykehuset og flere av de ansatte godt.

– Ledelsen har vært mine venner og er fortsatt gode kontakter for meg. Jeg har prøvd å ringe nedover i dag, men jeg får ikke kontakt. I ett tilfelle har jeg fått ringetone, så jeg prøver der igjen senere, sier Lillesæter.

Flammer og døde kropper

En video bekreftet av nyhetsbyrået AP, viser flammer som stiger opp fra al-Ahli sykehuset. På sykehusområdet ligger istykkerrevne kropper, blant dem barn. Pledd og skolesekker ligger tett i tett på gressplenen. Angrepet på sykehuset rammet mange sivile, deriblant kvinner og barn hadde søkt tilflukt utenfor sykehuset.

350 skadede skal være fraktet i biler eller ambulanser til det nærliggende al-Shifa sykehuset i Gaza by, sier sykehusdirektør, Mohammed Abu Selmia, til AP.

Jeg har prøvd å ringe nedover i dag, men jeg får ikke kontakt — Kjetil Lillesæter

En av legene ved sykehuset forteller om mange døde og sårede.

– Vi forsøkte å redde de som kunne reddes, men det var mange. Vi så dem levende, men vi kunne ikke hjelpe dem fra å bli martyrer, forteller Dr. Fadel Naim til Reuters.

Lillesæter kan fortelle at en av overlegene på sykehuset fikk bombet hjemmet sitt i stykker noen dager før sykehuset også ble bombet.

– Det viser at disse angrepene rammer alle, enten du er kristen eller muslim.

Kjetil Lillesæter PULSÅRE: Kjetil Lillesæter har hatt en leilighet på det anglikanske sykehuset i Gaza som nå er bombet. Han kaller det pulsåren i det kristne samfunnet i Gaza. (Erlend Berge)

«Et utstillingsvindu»

Sykehuset Ahli Arab driftes hovedsakelig av Den anglikanske kirke, og er det eneste kristne sykehuset på Gaza.

– Sykehuset har de siste årene fokusert på å gi helsehjelp til de fattigste av de fattige på Gaza-stripen. Sykehuset ligger i Gaza gamleby. Ved at de har tatt en så offensiv tilnærming til å hjelpe de fattigste blant palestinske muslimer, har de vært med på å bygge bro mot eventuelle motsetninger i et samfunn som blir stadig mer islamisert, sier Lillesæter.

Han mener sykehuset har gjort mye for å bygge bro mellom muslimer og kristne i området:

– Sykehuset har vært pulsåren i det kristne samfunnet i Gaza. Det har vært et utstillingsvindu for hva de kristne kan bety for resten av det palestinske samfunnet, det vil si for palestinske muslimer, forklarer Lillesæter.

ANGREPET: Dette bildet skal vise en eksplosjon ved det anglikanske sykehuset Al-Ahli. Det israelske forsvaret mener angrepet skyldes en feilavfyrt rakett fra militantgruppen som kaller seg Islamsk hellig krig. De avviser dette. (IDF)

Israel avviser luftangrep

Hvem som utførte angrepet er foreløpig ikke avklart, også hvorvidt sykehuset var målet. Hamas hevder at israelske luftstyrker sto bak angrepet.

– Sykehusmassakren er et nytt vannskille. Den bekrefter fiendens brutalitet, sa Hamas-lederen Ismail Haniyeh i en TV-sendt tale tirsdag kveld, ifølge NTB.

Det israelske forsvaret (IDF) legger skylden på den militante islamske organisasjonen Palestinsk islamistisk jihad.

– Vi sitter på etterretning fra flere kilder som indikerer at Islamistisk jihad er ansvarlige for det mislykkede rakettangrepet, heter det i en uttalelse fra IDF.

Foreløpig er det uklart om sykehuset ble truffet av en rakett fra bakkestyrker eller om det var et luftangrep.

Israel er de eneste av de krigende partene som har luftstyrker. Hamas og Palestinsk islamistisk Jihad har kun bakkestyrte raketter.

[ Derfor kan det vere farleg å spreie propaganda ]

Onsdag publiserte IDF en video på X som ytterligere bevis på at de ikke står bak angrepet. Den argumenterer blant annet for at det ikke er et krater i sykehuset, hvilket det ville vært om sykehuset var utsatt for et luftangrep fra deres styrker.

Kort tid etter at USAs president Joe Biden ankom Tel Aviv, kommenterte han angrepet.

– Ut fra det jeg har sett, fremstår det som om dette ble gjort av det andre laget, ikke dere, sa den amerikanske presidenten. Han la til at mye fortsatt er uavklart.

---

Angrepet på al-Ahli-sykehuset

Antallet på døde og sårede er foreløpig uklart, og er ikke bekreftet fra uavhengige kilder.

Palestinske helsemyndigheter sier at 471 er blitt drept da et sykehus i Gaza by ble angrepet tirsdag.

Israelske myndigheter har tidligere sagt at det er for tidlig å fastslå hvor mange som er drept.

---