Sorg, sinne og en bønn til Biden etter sykehusangrepet

– Våpenhvile nå, er kravet som rettes til USAs president Joe Biden fra Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland og Leger Uten Grenser-lege Morten Rostrup.

Det er fortsatt mye som er uklart rundt angrepet på Al Ahli-sykehuset i Gaza. Ifølge Gazas helsedepartement er minst 200 drept, mens Hamas har sagt det er snakk om minst 500 drepte. Bilder viser mange sårede barn og sivile, og et titall likposer i et telt.

– Flere hundre er blitt fraktet til sykehus og evakueringen pågår. Flesteparten av ofrene er kvinner og barn, sier Ashraf al-Qudra, talsmann for Gazas helsedepartement.

Sykehus under ekstremt press

Han sier at sykehusene i Gaza – som allerede er overfylte av sårede, døde og sivile på flukt – nå er under ekstremt press.

– På grunn av presset må det utføres operasjoner på gulvet og i gangene. Mange operasjoner gjøres uten bedøvelse, sier al-Qudra.

Den norske legen Mads Gilbert frykter for de andre sykehusene i Gaza.

– Det blir uutholdelig for dem nå, sier Gilbert til NTB.

Israel nekter for at de sto bak angrepet. Israels hær har delt en video på X som skal vise at det ikke kan dreie seg om et israelsk angrep. De mener det var en rakett fra Islamsk hellig krig som slo ned feil.

Islamsk hellig krig har nektet. Både de og Hamas kaller det et israelsk angrep. Palestinas utsending til Japan, Waleed Siam, sier at sykehuset ble advart fra Israel en time før angrepet.

FN-sjefen forferdet

FN-sjefen sier han er forferdet.

– Jeg er forferdet over drapet på hundrevis av sivile palestinere i et angrep på et sykehus i Gaza, som jeg fordømmer sterkt, skriver António Guterres på X.

Han legger til at hjertet hans er med ofrene, og at sykehus er beskyttet av folkeretten.

Onsdag morgen sier Tysklands statsminister Olaf Sholz at det må bli en grundig etterforskning av angrepet. Han sier det er grusomme bilder fra sykehuset.

Guterres slutter seg til kravet om en våpenhvile. Joe Biden er onsdag i Israel. Norge må legge press på USA, mener Jan Egeland.

– Det er virkelig hjerteskjærende å se et slikt massedrap av barn. Vi som har vært mange ganger i Gaza, berøres spesielt kraftig, sier han til NTB.

Bønn til Biden

Han understreker at han berøres like sterkt av Hamas-angrepet i Israel forrige helg, som utløste eskaleringen.

– Det er bare én konklusjon etter at hundrevis av kvinner og barn blir drept på et sykehus, det er at vi må ha en slutt på galskapen, og den eneste måten vi kan få det på, er en våpenhvile, sier Egeland.

– Den bønnen er rettet mot president Biden. Han må presse på for at Israel stopper sitt bombardement og selvsagt at Hamas og Islamsk hellig krig må stanse sine raketter. Det må også Norge jobbe for ved å legge press på USA, sier Egeland.

Rostrup i Leger Uten Grenser forteller at en av deres kirurger var på sykehuset som ble angrepet.

Lege angrepet

Han forteller at Leger Uten Grenser avsluttet sine aktiviteter tirsdag, ettersom de ikke hadde mer utstyr og ikke kunne gi forsvarlig helsehjelp.

– Men noen av våre helsepersonell ble igjen for å gjøre det beste de kunne. En av våre kirurger var der. Han sto og opererte en hardt skadd pasient da bomben falt og deler av taket falt ned over operasjonssalen, sier Rostrup til NTB.

– Det er en ubeskrivelig situasjon. Man tror jo at sykehusene skal være trygge. Nå er det ikke noe sted på Gaza som er trygt, sier han.

Han sier han ikke har forutsetninger for å mene noe om hvem som sto bak angrepet.

– Men vi vet jo at det er en sivilbefolkning på 2,2 millioner som er fanget i en krigssone hvor det bombes kontinuerlig. Det må fordømmes på det kraftigste at dette skjer. Sivile blir igjen og igjen drept i en brutal krig, sier Rostrup.

Gaza i ruiner

Egeland sier også at det uansett hvem som sto bak angrepet, er klart at Gazas sivile er fanget i kryssilden.

Flyktninghjelpen koordinerer nødboligorganisasjonene på Gazastripen. Egeland kommer med et tall som viser hvor intens bombingen av Gaza har vært.

– Vårt estimat er at 25 prosent av boligmassen i Gaza nå er ødelagt eller skadd. Ingen i Norge kan ha et begrep om hvor omfattende angrepene på dette tettbefolkede området er, sier Egeland.

Han kaller Israels evakueringsordre umulig og kaller det en intern tvangsdeportasjon. Nå vil Egeland følge spent med på hva Biden foretar seg i Israel.

– Biden må ha ett punkt på agendaen: Det er våpenhvile. Det må Norge jobbe for også, sier Egeland.

Kraftige reaksjoner i verden

Russlands utenriksdepartement kaller angrepet for umenneskelig. De ber Israel – eller USA – legge fram klare beviser på at det ikke var Israel som to bak.

Sykehusangrepet har eskalert spenningen ytterligere i Midtøsten og har også ført til en rekke demonstrasjoner i vestlige land – blant annet i Oslo der det var en demonstrasjon tirsdag. Det er også varslet en markering onsdag.

Tirsdag kveld samlet flere tusen demonstranter seg utenfor Israels konsulat i Istanbul i Tyrkia, viser et AP-bilde fra stedet. I Jordan prøvde palestinske flyktninger å storme Israels ambassade, ifølge AFP.

I Libanon måtte opprørspoliti håndtere steinkasting og innbruddsforsøk mot Frankrikes ambassade i Beirut.

Palestinerne har også oppfordret støttespillere verden over til å protestere utenfor Israels ambassader og konsulater. Hizbollah-militsen i Libanon har oppfordret til at onsdagen skal bli en «vredens dag» som en reaksjon på sykehusangrepet.