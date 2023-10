I sin ukentlige audiens på Petersplassen onsdag, ba paven alle troende om å stille seg «kun på én side» i konflikten mellom Israel og Hamas – «fredens side».

Paven nevnte ikke tirsdagens sykehusangrep i Gaza by, der Israel og palestinerne anklager hverandre for å ha stått bak.

Han oppfordret til at alt gjøres «for å unngå en humanitær katastrofe» og sa at han skal holde en spesialbønn for fred i Peterskirken 27. oktober.

