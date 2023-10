Massivt angrep mot kristent sykehus i Gaza: – Barn, syke og fødende er meningsløst drept

Palestinske grupper og Israel anklager nå hverandre for angrep i Gaza.

– Jeg er i sjokk over at det anglikanske Al-Ahli Arabi-sykehuset på Gaza nå er bombet. Kirkens Nødhjelps mangeårige partnersykehus er totalskadet, og barn, syke og fødende er meningsløst drept. Galskapen er løs, skriver Kirkens Nødhjelps generalsekretær Dagfinn Høybråten på X.

Sykehuset er drevet av kristne palestinere gjennom organisasjonen American Friends of the Episcopal Diocese of Jerusalem, som har driftet det siden 1980.

Opplysningene var tirsdag kveld ikke bekreftet fra annet hold. Det israelske forsvaret (IDF) opplyser overfor Reuters at militæret så langt ikke har detaljer om det antatte luftangrepet.

På en pressekonferanse tirsdag kveld sa IDFs talsmann Daniel Hagari at opplysningene fortsatt undersøkes.

– Jeg har undersøkt med Gaza-divisjonen og aktivitetskoordinatoren. Vi har ennå ikke alle detaljene på plass. Det er vanskelig å tro at det skal være et så høyt antall ofre når angrepet har skjedd så nylig. Det kommer mange falske meldinger fra Hamas, sa Hagari ifølge Haaretz.

Sykehuset er det eldste på Gaza og har vært i drift siden 1882 da det ble bygget av Church of England, opplyser Kirkens Nødhjelp (KN).

De er blant organisasjonene som har støttet sykehuset en lengre periode.

Organisasjonen som drifter sykehuset la ut en melding på egen hjemmeside tirsdag kveld:

«Sykehuset ble rammet av et direkte luftangrep natt til 17. oktober, og drepte og såret et ubekreftet antall ansatte, pasienter og flyktninger som brukte Ahli som ly. Dine bønner og støtte er nødvendig i denne tiden.»

Navnet på sykehuset, Ahli Arab Hospital, betyr «det arabiske folkets sykehus».

Åpnet dørene for flyktninger

Margrethe Volden er seksjonsleder for Midtøsten, Asia og Latin-Amerika i Kirkens Nødhjelp og har besøkt sykehuset på Gaza flere ganger.

Hun sier sykehuset har fungert som et sted der mange palestinske flyktninger har søkt tilflukt de siste ti dagene.

GODT RYKTE: Margrethe Volden i Kirkens Nødhjelp sier sykehuset på Gaza var kjent for å møte folk med verdighet. De siste ti dagene åpnet de dørene for mange palestinske flyktninger. (Privat)

– Sykehuset har vært kjent for å gi veldig god omsorg, de har behandlet alle pasienter med verdighet. Selvom det har vært et kristent sykehus, har det behandlet alle pasienter, sier hun til Vårt Land.

Hun sier at sykehuset har hatt et spesielt godt rykte, og vært et foretrukket sykehus for folk på Gaza.

Kirkens Nødhjelp har støttet sykehuset med drift og administrasjon, gjennom humanitære midler fra Utenriksdepartementet.

Volden opplyser at Kirkens Nødhjelp for tiden har to lokalt ansatte tilstede på Gaza.

– Mislykket rakettangrep

Enda senere på kvelden uttalte IDF at eksplosjonen på sykehusområdet kan ha vært utløst av et mislykket rakettangrep fra Islamsk hellig krig (Jihad).

– En analyse foretatt av IDFs operative enheter tyder på at en salve raketter som ble skutt opp av terrorister i Gaza, passerte nær Al-Ahli-sykehuset på det tidspunktet sykehuset ble truffet, sier en IDF-talsperson.

– Etterretningsopplysninger fra flere kilder og som vi sitter på, tyder på at Islamsk jihad er ansvarlig for den feilslåtte rakettoppskytingen og som traff sykehuset, sier talspersonen videre.

Islamsk jihad avviser imidlertid at de har noe med angrepet å gjøre og legger skylden på det israelske militæret.

– Minst 500 drepte

Bilder som nyhetsbyrået AP har mottatt, viser flammer som omslutter deler av området, knuste vinduer og lik som ligger strødd utover området.

– 200–300 fordrevne mennesker er drept i et angrep som rammet gårdsplassen til sykehuset Al-Ahli, sto det i en uttalelse fra det Hamas-kontrollerte helsedepartementet på Gazastripen, før tallet senere ble oppjustert til minst 500 drepte.

I en uttalelse på Telegram betegner Hamas angrepet som en krigsforbrytelse.

– Fortsatt i brann

Palestinernes president Mahmoud Abbas erklærte tirsdag kveld tre dagers landesorg.

Hassan Khalaf, som er direktør for et annet sykehus om lag en kilometer fra Al Ahli-sykehuset, sa til Al Jazeera at sykehuset tirsdag kveld fortsatt sto i brann.

Tusener av palestinere er blitt såret de siste ti dagene med angrep, men de har ingen trygge steder å dra til, uttaler han.

– Hvor skal de dra? spør han.

Evakueringsordre

Israel oppfordret i helgen alle innbyggere på den nordlige delen av Gazastripen til å evakuere til den sørlige delen av enklaven for å unngå luftangrep.

Rundt 6000 palestinere på flukt hadde søkt ly på sykehusets gårdsplass før helgen, uttaler Richard Sewell, en av den anglikanske kirkens øverste ledere i Jerusalem, til BBC.

Al-Ahli-sykehuset drives av den anglikanske kirken og får mye av finansieringen fra amerikanske donorer, opplyser Sewell.

Et israelsk luftangrep rammet sykehusområdet også lørdag. Der ble fire mennesker såret, ifølge Sewell.

Rundt 5000 av palestinerne på gårdsplassen forlot deretter stedet. Rundt 1000 personer var fortsatt igjen der, ifølge opplysningene hans.

– Sykehuset var i drift, med pasienter og helsepersonell, og internt fordrevne mennesker søkte ly der. Foreløpige meldinger går ut på at det er flere hundre drepte og sårede, står det i en uttalelse fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ber om hastemøte i Sikkerhetsrådet

Sykehuset var et av 20 sykehus på den nordlige delen av Gazastripen og var omfattet av den israelske evakueringsordren, legger WHO til.

– Evakueringsordren har vært umulig å gjennomføre som følge av sikkerhetssituasjonen, kritisk tilstand blant mange av pasientene, og mangel på ambulanser, ansatte, sengekapasitet og alternativ losji for de fordrevne, uttaler WHO.

Flere land og organisasjoner har fordømt angrepet. Russland og De forente arabiske emirater har bedt om hastemøte i FNs sikkerhetsråd onsdag.

– Sykehus skal beskyttes

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier han er dypt bekymret over rapportene om angrepet på al-Ahli Arabi-sykehuset i Gaza.

– Jeg er dypt bekymret over rapporter om angrep mot sykehus i Gaza med store sivile tap i kveld. Sykehus skal beskyttes i henhold til internasjonal humanitærrett og angrep mot dem er forbudt, skriver Barth Eide i en SMS til VG.

SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa ber utenriksministeren kalle inn den israelske ambassadøren på teppet.

– FN har nå gjentatte ganger advart om at det ikke er noen trygge steder å oppholde seg på i Gaza. Det er helt uakseptabelt. Angrepet som trolig har kostet 500 menneskeliv nå i kveld, er en soleklar krigsforbrytelse, sier hun.

Erdogan fordømmer angrepet – Israel skjerper reiserådene

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kom tirsdag kveld med en kraftig fordømmelse av angrepet mot et sykehus i Gaza.

– Å angripe et sykehus med kvinner, barn og uskyldige sivile er det siste eksempelet på Israels angrep, som mangler de mest grunnleggende menneskelige verdier, skriver Erdogan på Twitter.

Israel skjerper reiserådene til Tyrkia og ber alle landets borgere om å forlate Tyrkia umiddelbart.

Det kunngjorde landets nasjonale sikkerhetsråd tirsdag, ifølge Haaretz.