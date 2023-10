Faktisk-redaktør maner til mer varsomhet i dekningen av krigen i Midtøsten

– Vi prøver å se på hva som blir lagt fram av bilder, videoer og rapporter, men det er veldig uklart. Det som er foruroligende, er at så mange tidlig går ut og melder hva som har skjedd, foranledningen og hvor mange som er døde, sier Østrem til Journalisten.

Bakteppet for uttalelsene er angrepet mot et sykehus i Gaza by tirsdag, der det blant annet kom motstridende påstander om hvem som sto bak.

Han forstår at medienes løpende nyhetsdekning gjør at de har kort tid på å ta vurderinger, men understreker viktigheten av å ha dekning for det man melder.

Østrem etterlyser en verifiseringsdesk lik det samarbeidet som ble opprettet av norske redaktørstyrte medier etter Russlands invasjon av Ukraina i fjor.

– Det øker kunnskapen og kompetansen betraktelig. Man ser masse behov for den type journalistikk og viktigheten av at man jobber sammen og trekker i samme retning, sier han.