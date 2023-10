Støre om Huitfeldts avgang: – Gjør ikke dette for å ramme Erna Solberg

– Sakene om kjøp og salg av aksjer og habilitet er del av, men ikke hele, bakgrunnen for Annikens avgang, sier Jonas Gahr Støre.

Han understreker at han tror på Huitfeldts fremstilling av saken.

I sommer gikk Ap-veteranen selv ut med informasjon om at hennes ektemann Ola Flem hadde gjennomført en rekke aksjehandler mens hun var statsråd, og at dette hadde gjort henne inhabil i flere saker. Hun innrømmet at hun ikke hadde oppfylt sin plikt til å holde seg orientert om Flems aksjehandler.

– Vi er samtidig enige i at den saken er alvorlig, og den saken ligger nå i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Støre.

Han sier at saken om Erna Solbergs sak knyttet til hennes ektemann Sindre Finnes' aksjekjøp også har spilt inn.

– Erna Solbergs sak har bidratt til å svekke tilliten til oss politikere ytterligere. Den har også bidratt til at det ikke blir ro rundt Annikens sak, og selv om Solbergs sak er langt mer omfattende, har de også prinsipielle likhetstrekk, sier Støre.

Statsministeren er samtidig klar på at han ikke kaster Huitfeldt ut av regjeringen i håp om at det vil utløse en reaksjon fra Erna Solberg.

– Jeg ser spekulasjoner i mediene på at dette er noe vi gjør for å ramme Erna Solberg. Det vil jeg kategorisk avvise. Jeg kjenner Erna Solberg godt nok til å vite at hun ikke lar seg påvirke av endringer i Arbeiderpartiets regjeringslag, sier Støre.