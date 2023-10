Støre gjør store endringer i regjeringen

For første gang siden han tok over som statsminister i 2021, har Støre gjort egne rokeringer i regjeringen. Fra før var det ventet at flere statsråder ville bli byttet ut.

– Halvveis inn i stortingsperioden har Vedum og jeg ønsket å gjøre endringer i laget vårt som kan gi økt kraft framover, sa Støre på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

På første rad satt de sju personene som har fått nye statsrådsjobber, flere av dem helt nye fjes i regjeringen.

– Det er flere fra en ny generasjon i norsk politikk som får ansvar og erfaring fra regjeringsarbeid, sa Støre.

– I sum er dette en god blanding av kontinuitet, erfaring og fornyelse. Det er et godt lag for situasjonen akkurat nå, sa han.

NY MINISTER: Cecilie Myrseth (Ap) blir ny fiskeri- og havminister. (Hanna Johre/NPK)

Skjæran ut – Myrseth inn

Den kanskje mest oppsiktsvekkende endringen er at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) blir erstattet av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Barth Eide har tidligere erfaring både som utenriksminister og forsvarsminister.

Flere medier har den siste uken meldt at Huitfeldt var på vei ut. En av grunnene skal være bråket rundt habilitetssakene, ifølge Dagens Næringsliv.

Andreas Bjelland Eriksen blir ny klima- og miljøminister etter Barth Eide. Han har siden oktober 2021 vært statssekretær både for Støre på Statsministerens kontor og for olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Nå jobber han 50 prosent for hver av dem.

Også fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran trer ut av regjeringen. Den tidligere Ap-nestlederen blir erstattet av stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) fra Troms. Myrseth er tidligere fiskeripolitisk talsperson for Ap.

Landsmøte i Arbeiderpartiet 2023 VED RORET: Avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) tar over som kunnskapsminister etter Tonje Brenna. (Javad Parsa/NTB)

Brenna bytter plass – Nordtun tar over

Ap-nestleder Tonje Brenna bytter post og går fra Kunnskapsdepartementet til Arbeids- og sosialdepartementet, som er et viktig departement for Arbeiderpartiet. Det betyr at arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap) fratrer stillingen.

Avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) tar over som kunnskapsminister etter Brenna. Nordtun blir ansett som en stigende stjerne i partiet og har fått flere tunge oppgaver de siste årene, blant annet som leder av Aps energiutvalg.

I tillegg oppretter Støre et nytt departement: Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Det skal ledes av Karianne Tung (Ap) fra Trøndelag. Hun har vært daglig leder for interesseorganisasjonen Trondheim Tech Port i tre år.

Gjelsvik blir erstattet

Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum beholder samme mannskap, med unntak for én: Sigbjørn Gjelsvik (Sp) går av som kommunal- og distriktsminister. Han blir erstattet av partikollega Erling Sande.

Gjelsvik har vært kommunal- og distriktsminister siden april 2022. Han overtok da for Bjørn Arild Gram (Sp), som ble forsvarsminister. 44 år gamle Sande er i dag stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane og leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Støres nye regjering består nå av 20 ministre, 12 fra Arbeiderpartiet og 8 fra Senterpartiet.

Fjerner «olje» fra departement

Mandag ble det også klart at Olje- og energidepartementet fra 1. januar 2024 skal hete Energidepartementet.

Departementet vil ha de samme ansvarsområdene som i dag, presiserer statsminister Jonas Gahr Støre.

– En stadig større del av vår energi kommer fra nye energikilder som vind, sol, vann og andre energiformer. Vi står midt oppe i den grønne omstillingen, og utviklingen med mer fornybar energi vil fortsette i tiden framover. Det tilsier at navnet på departementet som har energipolitikken, ikke bør fremheve noen energikilder særskilt, sier Støre i en pressemelding.

Fra samme dato bytter Terje Aasland (Ap) tittel fra olje- og energiminister til energiminister.