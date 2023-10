Gaza: – Følelsen av kontroll, den er helt borte

Søndag opplyste den israelske hæren om en ny tidsfrist for når sivile skulle være ute av områdene nord på Gaza.

Den fristen gikk ut søndag klokka 12 norsk tid - rundt én million mennesker er nå på flukt.

Kirkens Nødhjelp er på bakken i Gaza og områdene rundt. De jobber nå intenst for å organisere hjelp til sivile inne i Gaza.

– Det er en ekstrem frykt som har lagt seg over befolkningen. De beskriver det som det verste som har skjedd dem, og befolkningen har virkelig opplevd mye vondt de siste 16 årene, sier landdirektør i Palestina og Israel, Mads Frilander.

Han følger situasjonen fra time til time i Jerusalem. Inntil nylig var han selv på Gazastripen.

Kollegaene som ble igjen forteller at de mangler vann, mat og strøm. Flere tusen hjem er ødelagt.

– Hører hele tiden om drepte, folk vi kjenner

– Hvordan er situasjonen i Gaza nå?

– Vi hører hele tiden om flere drepte, folk vi kjenner eller er nære med. Folk vi jobber med som har mistet sine barn eller blitt skilt fra sine barn. Det er, rett og slett, en helt horribel situasjon vi befinner oss i. Det sprer seg en fortvilelse blant oss og frykten og panikken en alltid til stede, forteller Frilander og legger til:

– Våre kollegaer er blant flere tusen som har mistet deres hjem og flyktet sørpå, med sine barn og foreldre.

Frilander og hans team i Jerusalem har hatt kontinuerlig kontakt med sine ansatte i Gaza i løpet av dagen. De siste dagene har dekningen dit vært nesten fraværende.

– Heldigvis har dekningen begynt å komme tilbake, så det finnes enkelte steder der man kommer gjennom, slik at vi får holdt kontakten. Frykten er at denne muligheten skal opphøre helt.

ØDELEGGELSE: Et ødelagt bygg i Rafah på Gazastripen, lørdag 14. oktober. (Hatem Ali/AP)

Får ikke forsyninger gjennom

Nå haster det mer enn noen gang å få frem hjelp, fastslår KNs landdirektør.

– Vi går inn i den fjerde dagen av Israels beleiring av Gaza, det betyr at grensene er helt stengt. Forsyninger og nødvendigheter slipper ikke gjennom., slik som mat, strøm og medisin. Derfor står vi i en utrolig vanskelig situasjon, forteller Frilander.

KN jobber nå intenst for å organisere hjelp til sivile inne i Gaza. Frilander sitter for øyeblikket i Jerusalem, der en del av de ansatte i Kirkens Nødhjelp også jobber nå.

– For rundt en time siden fikk vi endelig levert noen varer til et av de mest sårbare områdene. En kort stund var vi i lykkerus over at dette var noe vi fikk til.

Frilander forteller at sikkerhetssituasjonen gjorde dette svært vanskelig å få til, men at de fikk levert mat til flere tusen fordrevne i en leir ved det sørlige Gaza.

– Det er mange av menneskene der som hadde flyktet fra nord. Det å nå ut til de som trenger det aller mest akkurat nå, er ufattelig vanskelig, sier han.

BARN: Tre små barn titter opp fra kjelleren og ut på ødeleggelsene utenfor. Bildet er fra Rafah på Gazastripen og ble tatt på lørdag. (Hatem Ali/AP)

---

Dette gjør kirkens nødhjelp ved Gaza:

Sørger for bistand på Vestbredden, Øst-Jerusalem og i Gaza. Kirkens Nødhjelp samarbeider både med israelske og palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Kirkens Nødhjelp har felles kontor og virksomhet med Folkekirkens Nødhjælp (Danish Church Aid) i Palestina og Israel.

De gir mat, vann, telt, tepper og annen livsnødvendig hjelp inne i Gaza.

---





FORTVILELSE: Bildet er tatt på al-Aqsa-sykehuset i Deir el-Balah under et luftangrep på søndag. Sykehuset ligger sentralt på Gazastripen. (Adel Hana/AP)

– Det kommer til å bli helt umenneskelig

Gaza ble tidligere denne uken lagt under full israelsk beleiring og Israel har kuttet tilførselen av strøm, drivstoff og vann. Utviklingen bekymrer Frilander stort.

– Hvordan går det med teamet deres som er ved Gaza nå?

– De kjemper hver dag for å hjelpe menneskene rundt seg i denne situasjonen. De er selv blant de fordrevne, som har mistet venner og familiemedlemmer. De har selv vært utsatt for bombeangrep. De frykter, som alle andre, for sitt liv, men velger å gjøre alt de kan for å hjelpe andre – og vi gjør alt vi kan for å hjelpe dem nå.

Frilander forteller om en ekstrem frykt som har lagt seg over befolkningen i Gaza etter at Israel varslet deres kommende invasjon.

– Vi hører om hvordan overlevelsesinstinktet trer inn, når man ikke har nok ressurser til å overleve. De er redde for sin familie, de er redde for seg selv.

– Hvordan forholder Kirkens Nødhjelp seg til at en invasjon snart kan finne sted?

– Det kommer til å bli helt umenneskelig, sier Frilander, og utdyper:

– Situasjonen endrer seg raskt, så vi prøver å hjelpe der vi ser at behovet er størst. Israel har varslet over én million mennesker om at de må legge på flukt, på andre siden står Hamas, som forteller at innbyggerne er nødt til å bli der de er. Dette betyr at folk ikke får flykte i sikkerhet. Og siden grensene til Egypt ikke er åpne, kommer ikke folk seg i sikkerhet – de blir, rett og slett, fanget.

LETER: Leting etter overlevende etter flyangrep i Rafah på Gazastripen lørdag. (Hatem Ali/AP)

– Frykter at situasjonen eskalerer

– Hva er det verste som kan skje?

– Vår frykt er at situasjonen eskalerer med flere interne fordrevne og traumatiserte barn. Vi frykter at vi går helt tomt for måter å hjelpe med vann og mat, at det ikke er noe hjelp å hente, ingen humanitær korridor. På Gaza frykter de at det ikke vil være et sted å flykte, og at det ikke skal være noen å komme hjem til hvis det åpner opp en mulighet for å flykte til Egypt.

Det er også en frykt for at krigen kan spre seg til Israel og Jerusalem, samt andre naboland, forteller Frilander.

– Finnes det noe håp i denne situasjonen?

– Vi håper at gode krefter som vil stoppe eskaleringen lykkes og at korridorer for humanitær bistand forblir.

– Hva er det viktigst at blir satt i gang?

– Denne situasjonen er uakseptabel. Det er behov for at det internasjonale samfunnet insisterer på at folkeretten overholdes. Man er nødt til å se det store bildet, denne konflikten startet ikke for en uke siden, den har foregått i mange, mange år, sier KNs landdirektør.

KIRKENS NØDHJELP: Mads Frilander er Kirkens Nødhjelps landdirektør i Israel og Palestina. Han arbeider den danske grenen av bistandsorganisasjonen, Folkekirkens Nødhjelp. (Foto:Privat)

Venter på grønt lys

Israel har bedt sivile nord på Gaza om å komme seg sørover. Lørdag kveld sa den Isralekse hærens øverste talsperson, Daniel Hagari, at de kommer til å angripe Gaza med flere våpengrener veldig snart, melder NTB.

– Vi skal i diskusjoner med vårt politiske lederskap, sier talsperson Richard Hecht i den israelske hæren.

Israelske soldater venter på grønt lys fra landets politiske ledelse for å angripe Gazastripen i en koordinert offensiv, ifølge militæret.

---

Status tidlig søndag kveld

Folk kjemper for å evakuere det nordlige Gaza, selv om Hamas ba palestinerne holde seg hjemme.

Gazas sykehus forventes å gå tom for drivstoff for nødgenerasjoner innen to dager, ifølge FN.

Ingen beslutning om en bakkeoffensiv er kunngjort, selv om Israel har samlet tropper langs Gaza-grensen.

En israelsk granat landet i en samling internasjonale journalister som dekket sammenstøt på grensen i Sør-Libanon fredag, og drepte en og såret seks.

Krigen har krevd minst 3600 menneskeliv siden Hamas startet et angrep 7. oktober.

Kilde: NTB

---