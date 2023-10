Dette står på spill i det polske valget

– Demokratiet, rettsstaten og forholdet til EU står på spill for polakkene, sier forsker ved NUPI, Jakub M. Godzimirski.

I dag går nærmere 30 millioner polakker går til valg for å bestemme landets fremtid.

Hvem som danner ny regjering, vil ikke bare påvirke Polen på hjemmebane, men også forholdet til landets viktigste partnere, som EU, NATO og USA. Også forholdet til krigsherjede Ukraina er i spill.

– Det er brukt skitne triks i denne valgkampen og gjort flere forsøk på skremselspropaganda, mener Godzimirski.

Beskyldes for å ta Polen i autoritær retning

– Jeg må vente noen timer før jeg kan avlegge stemmen min selv, sier forsker ved NUPI, Jakub M. Godzimirski.

Han forteller at det er flere som står klar ved den polske ambassaden i Oslo, slik at de kan få avlegge sin stemme til det Godzimirski kaller «et valg om landets fremtid».

– Hva er det som står på spill?

– Demokratiet.

Polen har siden 2015 vært styrt av partiet «Lov og rettferdighet»(PiS). Dette valget vil avgjøre om de får lov til å fortsette eller om det er andre krefter som får slippe til.

Jaroslaw Kaczynski (74), leder partiet, går til valg med løfter om å ta Polen i ytterligere konservativ, katolsk og sentralisert retning, ifølge NTB.

Motstandere beskylder ham for å ha ledet Polen i autoritær retning og svekket landets demokratiske institusjoner, samtidig som han har samlet mer makt i egne hender.

VED MAKTEN: Jaroslaw Kaczynski er leder i regjeringspartiet Lov og Orden (PiS). (Czarek Sokolowski/AP)

Ytre høyre på vippen?

Jaroslaw Kaczynski og PiS får nå konkurranse fra ytre høyre:

– Det er også et svært konservativ parti som man kan få mellom åtte og 12 prosent av stemmene, forklarer Jakub M. Godzimirski ved NUPI.

Det er «Konføderasjonen for frihet og uavhengighet». Et pari som ifølge Godzimirski går til valg på å fjerne muligheten for abort og mener kvinner ikke burde ha stemmerett. Godzimirski forteller at dette partiet har fått stor oppslutning blant unge menn de siste årene.

– Får dette partiet 12 prosent, så kan de havne på vippen og få reell innflytelse, slik at regjeringskonstellasjonen ser seg nødt til å samarbeide med dem.

Lov- og rettferdighetspartiet (PiS):

Konservativt og nasjonalistisk parti med sterke anti EU-holdninger. Partiet ble etablert i 2001, og har siden 2003 vært ledet av Jaroslaw Kaczynski.

Har vært regjeringsparti siden 2015.

Borgerplattformen:

Borgerplattformen: Liberalt-konservativt og kristendemokratisk politisk parti. Deres økonomiske politikk er basert på markedsøkonomiske prinsipper. Partiet har i motsetning til PiS en proeuropeisk holdning. Siden 2021 har Donald Tusk vært fungerende leder av partiet.

Fram til parlamentsvalget i 2007 var PO et opposisjonsparti. I perioden 2007–2015 hadde partiet regjeringsmakten sammen med det polske Bondepartiet.

Opposisjonen består også av partiet Venstre og koalisjonen «Den tredje veien», som er et samarbeid mellom Bondepartiet og det nylig stiftede 2050-partiet.

Kilde: Store norske leksikon

Skremme seg til makten

Den største motstanderen til regjeringen er «Borgerplattformen» og Donald Tusk, tidligere statsminister og EU-president. Opposisjonen setter sin lit til at han skal vinne valget.

Tusk regnes, av mange, som en garantist for at Polen ikke går i en enda mer autoritær retning og fjerner seg fra EU.

Opposisjonen kan regne med å få mest støtte i storbyene, og blant velgere som er lei av og bekymret for at Polen støter fra seg internasjonale samarbeidspartnere.

– Samtidig har PiS anklaget sine viktigste politiske motstandere i «Borgerplattformen» for å drive en liberal politikk, som ikke tar vare på interesser til svake og utsatte grupper i det polske samfunnet, forteller Godzimirski og legger til:

– Det har vært stor bruk av skremselspropaganda. PiS anklager Borgerplattformen og leder Donald Tusk både for å ha ført en altfor Tyskland-vennlig politikk og for å søke et tettere samarbeid med Vladimir Putin.

OPPOSISJON: Donald Tusk er frontfiguren til opposisjonen i Polen – og tidligere EU-president. (Czarek Sokolowski/AP)

Et Polen i eller utenfor EU

– Hovedskillelinjene er om de ser innover eller utover, forteller Godzimirski.

PiS har tidligere anklaget Borgerplattformen og andre opposisjonspartier for å føre en altfor EU-vennlig politikk. De mener at det de omtaler som «brusselbyråkratiet» pålegger Polen løsninger som ikke er for landets beste. Disse konfliktene med EU handler blant annet om klimapolitikk, om politisk styring over det polske rettsvesenet og om migrasjonspolitikk.

– Retorikken de fører i disse diskusjonene er noe vi i Norge ikke kan kjenne oss igjen i, men som på mange måter funker svært godt i Polen.

– Hvordan da?

– Man sier at hvis regjeringspartiet får fortsette, skal de styre Polen ut av EU. De har plantet en idé om at Polen har det best når de forlater samarbeidet.

– Polariseringen blir, uansett hvem som vinner

– Man kan ha en situasjon der regjeringspartiene blir størst, en helt ny regjering med Borgerplattformen i spissen, eller at flere konservative krefter får slippe til for å danne et flertall. Uansett hva utfallet blir vil polariseringen komme til å være en del av det politiske klimaet.

– Hva tror du den politiske situasjonen i Polen kan se ut etter i dag?

