– Dette er vår hjertesak, det å bruke vår frihet til å frigjøre andre, forteller Tormod Warren, leder for Walk of Freedom Norge.

I over 70 land arrangerer organisasjonen demonstrasjonene som en globale respons for å sette en stopper for global menneskehandel. Demonstrasjonen ledet av Warren i Oslo, blir trolig en av de største.

– Det som er viktig med denne aksjonen er at vi får økt bevisstheten rundt menneskehandelen som skjer rundt oss i dag og her i Norge.

Warren og de frivillige i Walk of Freedom har rekruttert deltakere til aksjonen fra kirker, treningssentre, bedrifter og kaféer – nå ser det ut som det kan dukke opp rundt tusen mennesker under demonstrasjonen i hovedstaden.

Kravet deres?

«Avskaff slaveriet over alt. For alltid».

Blitt en kristen merkesak: – Menneskehandel skjer også i Norge

Internasjonalt har kampen for å avskaffe menneskehandel blitt kampsak nummer én for store, kristelige miljøer, skrev Vårt Land for noen år tilbake.

I USA har for eksempel konservative kristne og feminister funnet sammen om å bekjempe «moderne slaveri». Også i deler av Kristen-Norge har mange trykket saken til sitt bryst.

Menneskehandel er i dag den raskest voksende kriminelle virksomheten i verden. FN-estimerer rundt 50 millioner slaver hvor 1 av 4 er barn. Det er disse dystre statistikkene Walk of Freedom tar et oppgjør med under dagens demonstrasjon.

Demonstrasjonene skjer i seks byer i Norge, blant annet i hovedstaden.

– Hva er det dere håper på å få ut av dette?

– Økt bevisstgjøring rundt menneskehandel som foregår i verden, men også her hjemme, forteller Warren og legger til:

– Det som er viktig å notere seg er at menneskehandel skjer i dag, og at det er den raskest voksende kriminelle virksomheten i verden. Også i Norge har flere barn forsvunnet, der en fortsatt setter spørsmålstegn med hva som faktisk kan ha skjedd. Har de blitt tatt fra barnehjem eller har de forlatt landet selv? Dette er svært alvorlig, understreker han.

Demonstrere flere steder i landet

– Alle som er her i dag er frivillige, dette er vår hjertesak å løse dette problemet, forteller Warren.

Walk of freedom ble stiftet for ni år siden av organisasjonen A21. Organisasjonene er en av de største som kjempe mot menneskehandel i verden, noe de har gjort i over 15 år.

– Er det noen spesifikke situasjoner dere skal skinne lys på under dagens demo?

– Det er ikke noen spesifikke tilfeller nei, det er menneskehandelen i seg selv. Dette fokuset skaper vi ved å danne en rekke av mennesker som skal gå fra Universitetsplassen, til Operataket, forteller han.

Warren tror at de i dag vil kunne høste fruktene av de frivilliges rekrutteringsarbeid og at opp imot tusen mennesker blir med på lenken som skal strekke seg gjennom Oslo gater.

Øker sikkerheten

– Vi har i år sett oss nødt til å øke sikkerheten rundt marsjen gjennom Oslo i år, forteller Warren

Det vil være politieskorte og et team på 50 frivillige som står for at turen gjennom bykjernen går som det skal.

– Hvorfor har det vært behov for økt sikkerhet rundt årets demonstrasjon?

– Vi er ufattelig mange flere enn det vi har vært tidligere og vi vil være på den sikre siden om at alt kommer til å gå som det skal.

---

Menneskehandel:

Mer enn 45 millioner mennesker er slaver i dag.

Barn ned i fireårsalderen blir med vold utnyttet.

Den internasjonale arbeider organisasjonen (ILO) beskriver slavearbeid som den største kriminelle økonomien globalt med en årlig inntekt på 150 milliarder dollar.

Fattigdom er den største grunne til at mennesker blir ofre.

Eksempler på ulike former for menneskehandel:

Utnyttelse i ­prostitusjon

Tvangsarbeid

Salg av kroppens ­organer

Salg av spedbarn

Utnyttelse som ­hushjelp

Illegalt arbeide

Tvangsekteskap

Falsk adopsjon

Sexturisme og ­sexunderholdning

Tigging (barn, eldre og invalide plasseres på gatene)

Utnyttet til andre ­kriminelle aktiviteter

Kilde: Rosa-help.no/IJM/Global Slavery Index/Norges Kristne Råd

---